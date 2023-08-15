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同比增长99%、139%！双节假期嵩县掀起文旅新热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 15:23

　　记者刚刚从洛阳市嵩县相关部门获悉，今年中秋国庆“双节”期间，嵩县共接待游客67.13万人次，同比增长99%；实现旅游综合收入2.78亿元，同比增长139%。嵩县按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，推出美味假日、自在假日、乡村旅拍三个主题九条精品旅游线路，策划举办全域露营大会、药膳宴等20余项文旅活动，立足风口全面掀起文旅新热潮。

　　“烧”起的旅游之火，是嵩县围绕文旅风口形成的“答题新思路”。白云山“七彩仙境祈福季”主题活动，汉服巡游、打卡祈福、花灯游园、非遗舞龙、喷火变脸等多彩活动，每天吸引数万游客徜徉驻足；陆浑镇中原渔村国庆漫游嘉年华活动，游客着汉服打卡故城美景，品中原渔村全鱼宴，游网红亲子乐园，陆浑旅游度假村酒店更是创下全鱼宴营业额达66万元的新纪录；天池山全域露营大会联动陆浑镇陆浑.语、纸房镇五道沟、车村镇花溪饭坡镇洛沟等10个露营基地，推出青年音乐节、围炉煮茶、篝火晚会等沉浸式活动，累计接待游客近4万人，实现综合收入830余万元……

　　尤为一提的是，“双节”期间，嵩县举办了2023首届洛阳“嵩州药膳宴”大赛。一道道鲜美的绿色康养药膳次第展出，彻底勾住了食客的胃，留住了游客的心。其背后是嵩县近年抢抓国家发展中医药产业的机遇，大力推动产业链延伸、价值链提升、供应链贯通、生态链完善的不懈努力。

　　旅游是身心的感受，而文化则是旅游的灵魂。两程故里持续推出的二程主题研学活动，“开门迎宾礼”实景演出、“程门立雪”沉浸式活动，让游客“梦回大宋”感受理学文化之魅力，连续多天日接待游客超万人次；“寻迹·石头部落”让游客在探秘乡愁博物馆、地质文化馆、手工坊等场馆中感受民俗文化魅力。嵩县坚持“以文塑旅，以旅彰文”，深挖文化内涵，为游客精心打造文旅消费新场景，让人们领略嵩县更加独特的魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王世光 王博 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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