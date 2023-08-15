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顾客烫发引起皮肤过敏 理发店赔偿1000余元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 10:38

　　顾客到理发店烫发后出现过敏，理发店是否应承担责任？前不久，涧西区人民法院办理了这样一起服务合同纠纷案件，经法官调解，理发店向顾客支付了1000余元赔偿款。

　　今年3月，尤女士在网上花费198元团购了一家理发店的烫发套餐，她在约定时间到达理发店开始烫发。

　　在烫发过程中，尤女士感觉脖子发痒，当即拿出手机拍摄，看着照片显示脖子部位明显发红，她立马将情况反映给理发师，理发师查看后并未处理，继续为她烫发。

　　次日，尤女士的不适症状加重，遂到医院就诊，医院处方笺显示，尤女士患皮肤过敏，治疗共计花费医疗费500余元。

　　为维护自身权益，尤女士将理发店诉至涧西区人民法院。她认为，理发店在烫发过程中操作不规范，在为顾客烫发前，并未对烫发所用药水进行过敏测试；在其多次告知理发师有不适反应时，理发师并未及时采取措施避免皮肤损伤等问题发生，请求法院判令理发店赔偿其因烫发导致过敏所产生的医疗费、误工费、精神损失费、交通费等共计1万余元。

　　理发店则认为，尤女士没有直接证据证明过敏是由本次烫发所导致的，且烫发服务已经完成，不应该支付赔偿款。

　　法院经审查认为，理发店向尤女士提供烫发服务，尤女士支付对应价款，双方构成服务合同关系。理发店在烫发前未将产品包装上标明的注意事项告知尤女士，在尤女士出现不适症状并告知理发店工作人员后，理发店工作人员并未停止使用烫发产品，而是选择继续为尤女士烫发，对尤女士出现过敏症状存在明显过错。

　　“经营者提供商品或者服务，造成消费者或者其他受害人人身伤害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。”法官表示，本案中，尤女士作为消费者，有权要求理发店提供的商品和服务符合保障人身、财产安全的要求，而理发店因存在明显过错造成尤女士遭受损害，应当赔偿尤女士用于治疗而产生的各种费用。

　　在案件审理过程中，承办法官组织双方当事人进行调解。最终，双方经调解达成一致意见，理发店自愿向尤女士支付赔偿款1000余元。尤女士对此表示满意，并撤回起诉，纠纷得以化解。

　　法官提醒，大多数烫发药水、染发剂属于化学制剂，使用不当可能危及身体健康，消费者在初次使用染发剂时，应当做皮肤过敏测试。同时，经营者对可能危及人身、财产安全的商品和服务，应当向消费者进行真实的说明和明确的警示，避免纠纷的发生。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李燕歌 张焕静)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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