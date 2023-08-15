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男子分手后通过网络散布前任谣言 因侵害名誉权被判赔偿2000元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 10:38

　　一段甜蜜的爱情走不到最后，恋爱双方本该好聚好散、体面分手。涧西区的王女士没想到，她与前男友李先生分手后，竟受到了对方的谣言攻击。

　　近日，记者从涧西区人民法院获悉，前不久，市中级人民法院二审维持了该院一审判决，判决李先生立即删除案涉侵权照片及文字内容，并于10日内在其抖音账号置顶登载向王女士的致歉声明10日，赔偿王女士精神损失费2000元。

　　2022年2月，王女士与李先生通过网络交友平台相识并很快确定恋爱关系。原以为俩人是天作之合，但相处一段时间后，王女士发现两人三观、生活方式有很大不同，于是向李先生提出了分手。

　　本以为大家会一别两宽、各自安好，谁料分手后，李先生竟然向王女士的朋友发送不良文字，败坏王女士的名声，并四处宣扬王女士“色诱其购买理财产品”等不实言论。

　　王女士不堪其扰，遂诉至涧西区人民法院，请求法院判决李先生立即停止对其名誉侵害，并消除影响、赔礼道歉。

　　王女士认为，李先生在分手后通过抖音、微信等网络平台向其粉丝和好友发送诋毁、侮辱性文字，很多不明所以的粉丝受到名为“王女士前男友”的“爆料”谣言的误导，给自己带来极大困扰。

　　不仅如此，李先生还多次到王女士单位进行恶意投诉，严重影响王女士的工作生活。

　　李先生称，相关文字内容确实是他所写，但其所用网络账号已经注销。网络侵权的构成要件应当是公开发布侵权文字及图片等。涉案文字内容并非公开发布，而是一对一发送，收到此文字内容的均为他们共同的朋友，并非向不特定人群公开发布，因此不构成网络侵权。

　　法院经审理认为，公民享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民名誉。李先生虽不认可部分涉案抖音账号为其个人注册，且部分账号已注销无法查实，但上述文字内容系李先生编辑并通过网络传播，且已形成了一定的传播范围，对王女士的名誉造成了损害。因此，法院最终做出上述判决。

　　“侵犯名誉权要承担法律责任。根据民法典相关规定，侵害他人名誉权的，受害人有权要求停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉，并可以要求赔偿损失，还可以依法向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施。”法官表示，恢复名誉、消除影响、赔礼道歉可以通过书面或者口头方式进行，内容须事先经人民法院审查。恢复名誉、消除影响的范围，一般应与侵权所造成的不良影响的范围相当。公民、法人因名誉权受到侵害要求赔偿的，侵权人应该赔偿侵权行为造成的经济损失；公民提出精神损害赔偿要求的，人民法院可以根据侵权人的过错程度、侵权行为的具体情节，以及给受害人造成精神损害的后果等情况酌定。

　　法官提醒：

　　网络不是法外之地，每个人都应自觉遵守法律规定，严格遵守行为规范，切勿在网络上随意编造谣言，对于网上未知真假的言论，不要随意跟风转发。遭遇网络造谣时，应当沉着冷静，收集聊天记录、截图、文字、电话录音等证据，向相关网络平台投诉，要求删除网络谣言。必要时可寻求法律帮助，通过法律途径保护自己的声誉。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 樊岚 张恒燕 张焕静）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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