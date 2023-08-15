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研究河洛文化近半个世纪 洛阳耄耋老人再著新作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 10:37

　　今年87岁的史善刚热爱河洛文化，研究河洛文化近50年，耄耋之年仍学习不停。哪怕是拿着放大镜看书、写字，他也乐此不疲。生活中的他，更是与书为伴，手不释卷……说起他即将出版的新书《历史与历史文化论集》，老人眼中闪烁着光芒。这本凝结他近50年研究心血的著作背后，蕴藏了怎样的河洛情缘？记者走进老人家中进行了探访。

　　一本著作，半生研究

　　近日，记者来到史善刚家中。只见他精神矍铄，神采奕奕，一点也不像80多岁的老人。

　　“河洛文化博大精深，我用一辈子也学不完。”说起为何钟情河洛文化，史善刚激动地说，他上大学时学习的是历史专业，从那时起便对家乡文化产生了浓厚的兴趣。

　　工作后，史善刚在原洛阳大学教授应用写作，这让他有更多的机会记录洛阳的历史，即将出版的《历史与历史文化论集》是他近50年的研究成果。

　　他说，这本书共有48万余字，聚焦河洛文化的基本特征、河洛文化的传承性，以及河洛文化与民族复兴等专题，探讨了洛阳古代的都城建筑、陵墓建筑、雕塑艺术及文学艺术等，用丰富的考古资料和历史文献展示了洛阳古代都城文明的深度和广度。

　　一个项目，历时5年

　　记者在史善刚家看到，书桌边、茶几上、床头都摆放着各类有关河洛文化的书。作为洛阳理工学院河洛文化研究院原名誉院长，近50年来，他先后在国内外重要期刊上刊发学术论文200余篇，出版《河洛文化论纲》《洛阳古代都城的建筑艺术》《河洛文化源流考》等学术专著。其中，《河洛文化论纲》获得河南省社科优秀成果一等奖，《河洛文化源流考》获评河南省社科规划重点项目。

　　“我跟河洛文化打了半辈子交道，每次参与河洛文化项目研究都觉得自己还是当初那个意气风发的少年。”史善刚回忆起往事，眼中闪烁着激动的泪花。

　　2006年，史善刚受中宣部委托，参与了国家社科基金委托重大项目——河洛文化与民族复兴研究。

　　那会儿，史善刚几乎天天泡在洛阳博物馆，并先后到河南博物院、陕西历史博物馆等查资料。不仅如此，他还遍访全国历史专家，到北京大学、郑州大学等请教相关专家，最终将课题聚焦在“河洛文化”“中原文化”“中华文化”等3个方面。

　　功夫不负有心人。经过5年的努力，2011年，河洛文化与民族复兴研究项目终于结项。这探寻了河洛文化的渊源，追溯其发展脉络，对增进文化认同和坚定文化自信具有深远的意义。

　　一生热爱，只为传承

　　“父亲改变了我的治学方向。”史善刚的儿子史东雨说，小时候，他总看到父亲对着一些文物图片反复研究，上面抽象的文字激发了史东雨的好奇心，在他幼小的心里埋下了河洛文化的种子。

　　1992年，史东雨从上海财经大学毕业，到洛阳的一家外企工作。一次偶然的机会，与父亲一起做课题再次激发了他对河洛文化的热爱。2003年，他毅然辞去外企的工作，到洛阳理工学院会计学院成为一名教书匠，同时接棒研究河洛文化。

　　“父亲严谨的治学态度和对河洛文化的热爱影响了我。”史东雨说，父亲常告诫他，做学问要耐得住寂寞，只有静下心才能做出真学问。

　　一生热爱，只为传承。史善刚告诉记者，他会一直坚持研究河洛文化，传承河洛文化，活到老，学到老……（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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