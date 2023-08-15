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调解居民各类纠纷50余起 洛阳这支志愿调解服务队就是牛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 10:24

　　“幸好有您帮忙调解，事情才能圆满解决！”近日，在老城区道北路街道隧道集团社区调解工作室，居民刘玉花紧握着调解员孙凯的手连声道谢。

　　今年70岁的孙凯是“老黄牛”志愿调解服务队队长。由于擅长为居民排忧解难，街坊邻居都称他“万师傅”。“2013年退休后，我就在隧道局小区业委会发挥余热，小区情况我一清二楚。”去年，他加入“老黄牛”志愿调解服务队，乐此不疲地奔走在调解一线，成为居民之间矛盾的“调和剂”。

　　“服务队的名字就是我们的服务宗旨，我们要像“老黄牛”一样服务辖区居民，解决居民的烦心事儿，提升居民的幸福指数。”孙凯说，他们要把邻里矛盾消除在萌芽状态，把左邻右舍的“死结”变成“活扣”。

　　“哪里有需要，哪里就有‘老黄牛’志愿调解服务队。”72岁的队员王世璋说，不久前，两名居民因为管道漏水闹别扭。经了解得知，楼上居民家水管漏水，楼下居民家的房顶泡水了。可楼上是租户，他联系不上房东，自己也不愿意承担修水管的费用，俩人因此吵了起来。

　　接到这起纠纷调解诉求后，王世璋立刻前往现场了解情况。“天花板漏水，屋里成了水帘洞”“找房东啊，我管不了”……到达现场后，两家人仍在激烈争吵。眼见双方争执不休，王世璋耐心地释法说理。随后，他给水管工打电话，进行了抢修。

　　说起多年的调解经验，王世璋打开了话匣子：“有时候人就是赌一口气，放不下面子，双方都给个台阶，事情自然就平息了。”“有时候为了找到调解方法，几天都吃不下、睡不着”……

　　“这些老同志威望高、政策熟、经验丰富，还有‘人熟地熟’的优势，能弥补基层调解工作的不足。”道北路街道相关负责人告诉记者，近年，辖区动员街道离退休干部发挥余热，争做调解员，讲法律、摆事例、说情理，倾尽全力化解信访积案，维护社会稳定。目前，“老黄牛”志愿调解服务队有成员7名，调解居民各类纠纷50余起。

　　除了调解纠纷，他们还经常为社区居民提供普法宣传、法律咨询、法律援助等公益性法律服务。

　　如今，越来越多的社区热心人报名加入“老黄牛”志愿调解服务队，他们积极发挥余热，奔走在各个纠纷调解现场，日复一日、寒来暑往，助力社区“平安法治星”创建。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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