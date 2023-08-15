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涧西区一社区“解疙瘩”志愿服务队多年帮助行动不便老人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 10:38
居民家中安上扶手

　　普通人的生活，平凡而琐碎，就像歌里唱的：总有那解不开的小疙瘩。然而，总有人愿意为别人解疙瘩，比如，涧西区重庆路街道一社区的“解疙瘩”志愿服务队。

　　“这个扶手用着还可以吧？有没有什么不舒服的地方？”“挺好挺好，你们真是帮我大忙了，谢谢你们”……近日，老党员、“解疙瘩”志愿服务队队员张学明、陈鸿亮和忻耀阳带着工具，来到矿新村小区居民许信坤老人家中，仔细检查了卧室和卫生间墙上的扶手，确定没问题后才放心离开。

　　许信坤老人今年80多岁，行动不便，起床、上厕所时起身比较困难。前段时间，他的家人找到“解疙瘩”志愿服务队，想让他们帮忙给老人做几个扶手，张学明、陈鸿亮二话没说就应了下来。

　　张学明、陈鸿亮到许信坤老人家中仔细查看了“地形”，确定扶手的尺寸和安装位置。随后，他们找来合适的木料，用工具打磨光滑，打孔后装上膨胀螺丝。他们再次来到许信坤老人家中，在卧室床边的墙上和马桶边的墙上安装了3个扶手。近日，他们又到许信坤老人家中回访。

　　“马桶边必须装两个，一手拉一个才能保持平衡。”陈鸿亮是制作和安装扶手的“技术员”，十几年前，他就动手给家人制作过扶手，经验丰富。

　　张学明告诉记者，不少人第一次听说“解疙瘩”志愿服务队时，会觉得名字很奇怪。其实，这个名字的来源很简单。2016年，他和几个热心的社区居民自发成立了一个居民问题协调化解小组，不久后，更名为“解疙瘩”志愿服务队。

陈鸿亮（右）和忻耀阳在制作扶手

　　“居民的日常小事儿，其实也是‘疙瘩’，我们要力所能及，一个一个解。”张学明说，2018年，一位行动不便的老人找到他，说自己平常上厕所时起身困难，家里人买了成品的扶手，但因为不合适用不成，想请“解疙瘩”志愿服务队帮忙做几个扶手。

　　张学明找到了有经验的陈鸿亮，二人立刻行动。他们花了两三天找到一批废旧的木料，又跑到市场买了合适的膨胀螺丝，很快就做出了几个扶手，那位老人用了好多年。此后，制作扶手成了“解疙瘩”志愿服务队的特色志愿服务项目。

　　从2018年至今，他们制作了200多个扶手和拐杖，“解疙瘩”志愿服务队也成了居民一提就夸的生活好帮手。后来，社区提供了制作扶手的工作间、膨胀螺丝、废旧木料，使“解疙瘩”志愿服务队开展这项特色服务更加方便。目前，制作扶手的小组成员年纪较大，于是吸收了年轻一些的忻耀阳。

　　“把他培养成‘接班人’，继续给居民们解疙瘩。”张学明说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 薛文静 刘云 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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