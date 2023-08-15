“电工大王”直播机电知识 企业派人从非洲来洛“拜师”

近日，我市一技工学校负责人李红旗在直播分享机电知识时，引来万人围观。“我才58岁，按说还不算老，虽被网友称作小老头，但还是觉得很开心。”头发灰白的李红旗说，称呼无所谓，让更多人学会一技之长是正事儿。

李红旗在授课

“小老头讲得非常细致！”

“我大学学的是电气工程专业，感觉这小老头比我大学老师讲得还好。”

“这小老头讲机电知识这么厉害吗？直播间有上万人！”

近日，我市一技工学校负责人李红旗在直播分享机电知识时，引来万人围观。“我才58岁，按说还不算老，虽被网友称作小老头，但还是觉得很开心。”头发灰白的李红旗说，称呼无所谓，让更多人学会一技之长是正事儿。

临近退休年龄，他为什么“触网”免费为网友上课？近日，记者走近这位“银发知播”，聆听了他的故事。

四处漂泊，他少时吃百家饭完成学业

李红旗出生于宜阳县韩城镇一个偏僻山村，3岁时母亲因病去世，他和父亲相依为命。父亲到市区修路，他就跟着来；父亲到外地讨生活，他就随着去。

到了上学的年龄，李红旗依旧跟着父亲四处漂泊，他也因此不停地转学。即便在这种环境中，他仍以高分考上高中。然而好景不长，在他15岁读高一那年，父亲因病撒手人寰，给他留下10元“遗产”和一句嘱咐——一切靠自己，不好好上学，就不能翻身。

生活的苦难，没有压垮李红旗。他记着父亲的叮嘱，下定决心，要考入医学类院校，毕业后成为医生，挽救更多患者生命。

学校知道李红旗的家庭情况后，发动师生给他捐粮票。有同学的父母看李红旗可怜，就把他叫到家里吃饭。“多亏百家饭救济，我才读完高中。”李红旗感慨，在他对美好未来充满憧憬时，命运再次和他开了个玩笑，他拿着600多分的成绩单，却因没填好志愿而与医学类院校失之交臂。

之后，“走投无路”的李红旗经同学引荐，去了平顶山一家煤矿的食堂做帮工。