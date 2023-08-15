提高工伤预防能力 助力企业稳健发展

近日，洛阳市2023年危险化学品企业工伤预防专项培训(班组长)在洛龙区举行，来自全市危化行业企业的116人参与培训。 近日，洛阳市2023年危险化学品企业工伤预防专项培训(班组长)在洛龙区举行，来自全市危化行业企业的116人参与培训。 此次培训由市人社局和市应急管理局主办，培训内容主要包括安全生产相关法律法规标准及政策、职业危害及预防、危化品安全基础知识、事故与应急处置理论课，通过精准提能高质量培训活动，切实提高危险化学品企业工伤预防能力，让职工生命安全更有保障，企业稳健发展更有方法。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 朱润民 摄影报道）