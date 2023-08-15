坐着迷你电动车，他给游客义务讲解

最近，如果您到隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区(简称天堂明堂景区)游玩，或许会遇到一个身穿红马甲、坐着迷你电动车的讲解员。这个讲解员名叫蔡志刚，今年65岁，从小患有小儿麻痹症。只要有空，老人就到景区为中外游客做义务讲解，介绍景点与洛阳厚重的历史文化，广受好评。

最近，如果您到隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区(简称天堂明堂景区)游玩，或许会遇到一个身穿红马甲、坐着迷你电动车的讲解员。这个讲解员名叫蔡志刚，今年65岁，从小患有小儿麻痹症。只要有空，老人就到景区为中外游客做义务讲解，介绍景点与洛阳厚重的历史文化，广受好评。

家住景区旁边，做起义务讲解员

“为啥叫隋唐洛阳城呢？因为最开始是由隋炀帝打造的，到了唐朝进行了提升改造……”近日，在天堂明堂景区，蔡志刚利用通俗易懂的语言，给北京来的游客林女士介绍洛阳的历史文化知识，林女士听后恍然大悟，向他表示感谢。

蔡志刚是老城区西关街道办事处应天门社区居民，因患有小儿麻痹症，行动不便。他和父母均是原洛阳建筑机械厂退休职工，他家与天堂明堂仅一条马路之隔。“以前这一片是我们单位的家属院。”蔡志刚说，后来在这里发现了遗址，配合遗址保护大家搬了出去，他搬到了附近的家属院，居住至今。

蔡志刚是个热心肠，经常参与各类志愿服务。他经常到天堂明堂附近遛弯儿，发现我市旅游市场火爆，到天堂明堂游玩参观的游客剧增，但不少游客对洛阳的历史文化知识不太了解，只能走马观花式地转一圈。他是一名残疾人，受到社会的关爱，希望找机会回报社会，加上自己从小对洛阳的历史文化感兴趣，因此想利用自己掌握的知识，给游客提供义务讲解服务。

遇到老年游客，讲解时语速会慢一些

主意敲定，说干就干。7月8日上午，蔡志刚穿上红马甲、坐着迷你电动车来到天堂明堂景区，开始了义务讲解。

当时正值暑假，游客以学生居多，看到有家长带着孩子来旅游，他主动上前提供义务讲解服务。

“这个中心柱有‘十人围’那么粗，半径与高度的数据也有了，你能算出中心柱的体积吗？”蔡志刚不仅介绍有关中心柱的历史知识，还考验孩子的计算能力。第一次讲解，他花了2个小时，服务了五六批游客，且收到的反馈不错，增强了信心。

“我的讲解主要集中在明堂，那里有20多个点可以介绍。”蔡志刚说，如果每个点都展开讲，效率太低，于是他把精华或有趣的部分讲给游客听。每次讲解活动少则2个小时，多则五六个小时，只要有空，他就过去做义务讲解。

目前，暑假已经结束，蔡志刚服务的对象由孩子变成了中老年人。他又改变讲解风格，且语速会慢一些，这样老年游客能清晰地听到其讲解内容。自从开始义务讲解以来，他服务的游客有来自北京、深圳、包头等全国各地的。

服务时长200多个小时，服务游客数百人

“我也服务了不少外国游客。”蔡志刚说，9月18日，他接待了两名来自意大利的姑娘。两个姑娘大学学的是中文专业，能说一口流利的中文，今年她们大学毕业，参加工作前来中国旅游，了解中国的传统文化与历史知识。当时，他给两个姑娘讲解了近2个小时，热情周到的服务受到称赞。临走前，两个姑娘与他拍照合影。此前，他还曾接待了来自加拿大等国家的游客。

目前，蔡志刚累计服务时长200多个小时，服务游客数百人。就连景区保安和保洁员也知道他做义务讲解员的事情，保洁员说“这样的热心人多报道报道”。

隋唐洛阳城国家遗址公园相关部门负责人说，感谢蔡志刚到景区参与义务讲解，这充分体现了老人对洛阳的热爱，将洛阳厚重的历史文化传播给四方来客，如果老人在讲解时需要帮助的话，景区可随时提供。同时，景区也会定期开展义务讲解，尤其节庆期间，会安排讲解员给游客进行义务讲解。

蔡志刚说，帮助他人，快乐自己，能为中外游客提供讲解服务，他感到很有成就感，希望能将洛阳厚重的历史文化讲给更多游客听，让大家了解洛阳、爱上洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）