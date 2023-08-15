洛阳市首届全民汉服大赛初赛举行

9月29日至10月1日，我市举办“神都汉服·华夏衣妆”2023年首届全民汉服大赛初赛，100多名选手分组进行汉服展示，用华夏审美引领T台时尚。

9月29日至10月1日，我市举办“神都汉服·华夏衣妆”2023年首届全民汉服大赛初赛，100多名选手分组进行汉服展示，用华夏审美引领T台时尚。 9月29日至10月1日，我市举办“神都汉服·华夏衣妆”2023年首届全民汉服大赛初赛，100多名选手分组进行汉服展示，用华夏审美引领T台时尚。本次大赛由市妇联主办，洛龙区妇联、洛阳脑洞网络科技有限公司承办，决赛将于10月中下旬举行。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 摄影报道）