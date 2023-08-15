中秋国庆假期，洛阳85家商贸样本企业实现销售额7.6亿元

中秋国庆假期，我市消费市场红红火火，惠民促销活动亮点纷呈，特色美食、青年消费、汽车消费、文娱消费、旅游休闲消费等成为节日消费热点。

10月3日，入夜的洛阳古城历史文化街区十字街，游客摩肩接踵，节日氛围浓厚

中秋国庆假期，我市消费市场红红火火，惠民促销活动亮点纷呈，特色美食、青年消费、汽车消费、文娱消费、旅游休闲消费等成为节日消费热点。

记者6日从市商务局了解到，监测数据显示，我市85家商贸样本企业，中秋国庆假期累计实现销售额7.6亿元，同比增长24.8%。

商贸领域持续发力，激发消费市场潜力

近日，在西工区中州万达举行的一场别开生面的舞蹈快闪活动，吸引了不少顾客围观。活动让商场人气高涨，服装店、眼镜店、数码产品店、珠宝首饰店等在假期纷纷推出促销活动，各门店都聚集了不少顾客。

数据显示，80家商贸零售样本企业累计实现销售额7.56亿元，同比增长24.78%。

今年中秋巧遇国庆，消费需求释放相对集中。中秋国庆假期，我市以“青春洛Young潮享消费”为主题，推出了2023洛阳青年时尚消费节，开展全城打折狂欢、“金秋送爽”家电消费月等10项主题80余场活动，参与商家5万余家，拉动消费超1亿元。活动涵盖汽车、家电、家居、美妆、美食、老字号、洛酒等各大品类，假日消费、旅游消费、特色消费、品牌消费等全面发力，汇聚消费人气，激发市场潜力。

青年消费特色突出，打造更多消费新体验

“白酒和咖啡的搭配，喝完打嗝有种昨晚喝多的感觉。”“拿铁的苦味和杜康的浓香味混合，别有一番风味。”……近日，在洛龙区泉舜购物中心北广场举行的“青春洛Young潮享消费”时尚消费季活动现场，不少市民分享了“杜康拿铁”的口感。“杜康海碧”“杜康酒酿生巧”等创意产品也吸引许多青年人驻足品尝。

中秋国庆假期，我市青年消费特色突出。市商务局相关负责人介绍，以“快闪+消费+解压+打卡+互动”为核心，我市举办2023洛阳青年时尚消费节，挖掘复古摩托、露营装备、休闲茶咖、创意手作、钢制家具、萌宠娱乐等青年潮流品牌，组织“后生可畏”音乐节、随机舞蹈比赛等，为市民和外地游客带来更多消费福利和消费新体验。据统计，2023洛阳青年时尚消费节主场活动累计吸引42万人次，实现销售额近5000万元。

此外，针对青年人的消费特点，我市还举办唱响洛阳时光音乐节、嫦娥奔月表演、青年星店市集等夜间促消费活动，布局原创手工、咖啡、时尚餐饮等年轻业态，形成涵盖食、游、购、娱、体等多业态的夜间消费商圈，为商圈夜经济发展注入新动能。

“文旅热”带动“消费暖”，餐饮市场红红火火

中秋国庆假期，旅游市场的火爆带动餐饮消费全面增长。节日婚宴、家庭聚餐、朋友聚会、旅游团餐等成为节日餐饮市场的消费热点；婚宴消费火热，特色餐饮成亮点。

据统计，我市重点监测的5家餐饮企业营业额累计386万元，同比增长77.86%。其中，婚宴消费火热。据监测企业反映，各大餐饮场所婚庆团宴早早预订满额，婚宴消费占中秋国庆假期餐饮收入超五成。

此外，各大餐饮企业开展大众化、个性化服务，推出网络订餐、优惠套餐、团购等方式。其中，小美好中国行洛阳站活动发放餐饮消费补贴近百万元，带动比达1∶7.5，满足消费者不同需求，实现营业额同比增长。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李倩/文 记者 张光辉 通讯员 王培 刘宇婷/图）