中国侨商联合会考察团来洛考察

近日，中国侨商联合会常务副会长、副会长以上知名侨商考察团，来洛开展经贸文化考察交流。 近日，中国侨商联合会常务副会长、副会长以上知名侨商考察团，来洛开展经贸文化考察交流。 考察团先后到市规划展示馆、炎黄科技园、自贸区洛阳片区综合服务中心、洛阳综合保税区、龙门实验室，了解城市整体规划及建设发展、洛阳为侨服务产业园建设、洛阳开放型经济平台建设及洛阳科研成果转化等情况，并到中国华侨国际文化交流基地龙门石窟、河南省华侨国际文化交流基地洛邑古城等地，感受洛阳厚重历史文化和新文旅业态蓬勃发展。考察团成员纷纷表示，洛阳历史悠久、文化厚重，区位优势突出，产业基础雄厚，拥有良好的营商环境和极佳的发展前景，希望能与洛阳加强合作、共谋发展，并就部分意向项目进行深入洽谈对接。 省侨联二级巡视员刘合生、副市长牛刚参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 翟丽明)