洛阳469个在建重点项目假期不停工

轰鸣的机器声、穿梭的工程车辆、往来有序的施工人员……中秋国庆假期，阴雨绵绵，我市重点项目建设热度不减，广大建设者默默坚守一线，铆足干劲保障各项目有序推进。

轰鸣的机器声、穿梭的工程车辆、往来有序的施工人员……中秋国庆假期，阴雨绵绵，我市重点项目建设热度不减，广大建设者默默坚守一线，铆足干劲保障各项目有序推进。

1日，位于伊滨区的中州时代新能源生产基地一期项目建设现场像往常一样繁忙，1000多名工人、100余台施工机械轮番作业，主体和配套工程均按照预定节点顺利推进。眼下，电芯厂房、模组厂房已全部进入地上工程施工阶段，模组成品仓、设施房初具雏形，宿舍楼与食堂建设按节点推进。

值得一提的是，核心厂房年底前主体封顶，一期第一栋厂房预计明年下半年建成试运行……不久的将来，这里将投用宁德时代全新一代智造生产线生产麒麟电池，成为名副其实的“灯塔工厂”，为推动全市产业“向风而行”奠定坚实基础。

今年“双节”假期，我市469个省市重点项目不停工。在落实好安全生产各项举措的同时，工人组织有序，大型机械合理布置，为全市经济高质量发展贡献力量。

在位于伊滨区的国宏智能装备科技产业社区项目建设现场，300多名建设者持续奋战，一栋栋身披绿色安全防护网的建筑已完成主体封顶，现场呈现一派热火朝天的繁忙景象。

该项目由洛阳国宏园区发展有限公司投资，在建项目包含12栋3层智能制造厂房、3栋7层厂房和1栋科研办公楼，分两期建设。目前，项目一期6栋智能制造厂房和1栋科研办公楼建设进度已超七成，计划于年底前投用。

位于洛龙区的洛阳大数据科技产业园项目建设不断提速，将为全市数字经济腾飞贡献强劲动力；位于老城区的洛邑古城一期续建项目“双节”期间不停工，压茬推进项目建设，洛邑古城客·家酒店门前花境打造完成，柳林北街路面铺装完工，一期北侧道路恢复通行；在洛阳新强联精密轴承智造科技园，项目整体建设步入收尾阶段，预计今年12月投产……

市重点项目建设服务中心相关负责人表示，项目建设是支撑经济增长、助力产业发展的“牛鼻子”。我市将树牢“项目为王”理念，持续抓好“三个一批”和重点项目建设，强保障、优服务、当好“店小二”，跑出项目建设“加速度”，全力奋战四季度、决胜全年红，确保更多项目早开工、早投产、早达效，为全市经济社会高质量发展注入源头活水。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)