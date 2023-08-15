中秋国庆假期，洛阳社会治安大局稳定

中秋、国庆假期，洛阳警方全面强化社会面巡逻防控，多措并举维护旅游景区及周边良好秩序，积极强化道路交通疏导，全市社会治安大局稳定、治安秩序良好，各大景区秩序井然，未发生拥堵和游客滞留现象。

中秋、国庆假期，洛阳警方全面强化社会面巡逻防控，多措并举维护旅游景区及周边良好秩序，积极强化道路交通疏导，全市社会治安大局稳定、治安秩序良好，各大景区秩序井然，未发生拥堵和游客滞留现象。

假期期间，洛阳警方坚持屯警街面、动中备勤，全市累计出动街面巡逻警力10912人次，巡逻车辆2976台次，全面强化社会面巡逻防控，持续做好重点部位巡逻值守，开展公安武警联勤武装巡逻，加强对热门景区、网红打卡地、大型商业中心、广场等人员密集场所徒步巡逻和视频巡查，为游客创造了良好的社会治安环境；开展轨道地面联勤巡逻，坚持警种联动，在龙门石窟景区、隋唐城遗址植物园景区和隋唐洛阳城国家遗址公园景区，启动三个“交警、巡特警、出入境多警种联勤联动服务站”，提升为民服务质效。

据介绍，洛阳警方坚持精准发力，加强公共场所安全监管，全面排查安全隐患，聚焦旅游景区关键点位，积极维护人流监测、视频监控、紧急对讲、应急照明等技防设施，排查整改旅游景区、网红打卡地等人员密集场所风险隐患，筑牢旅游安全底线；强化旅游景区治安管理，督促旅游景区落实安全防范主体责任，强化人防、物防、技防、制度建设，完善进出通道、线路渠化、安保力量、人流监测、高音喇叭等关键措施，增强自身防范和人流疏导能力；加强与国内旅游线上运营商以及百度、高德地图沟通协作，科学预测旅游景区、网红打卡地等热度，提前针对性加强隐患整改、预警防范；与文旅等部门的联合执法，全面净化旅游市场环境，营造安定良好、平安和谐的旅游环境，让广大游客安全、放心、舒心畅玩。

另外，洛阳警方积极强化道路交通疏导，围绕龙门石窟、白马寺、洛邑古城等热门景区以及国省干道易堵、事故多发路段，制定交通疏导预案，组织交警警力最大限度布警街面，全力保障物流客流运输畅通，全市高速公路和城市区道路通行正常，各大景区未发生拥堵和游客滞留现象。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 文/图)