洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中秋国庆假期，洛阳社会治安大局稳定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.06 19:19

　　中秋、国庆假期，洛阳警方全面强化社会面巡逻防控，多措并举维护旅游景区及周边良好秩序，积极强化道路交通疏导，全市社会治安大局稳定、治安秩序良好，各大景区秩序井然，未发生拥堵和游客滞留现象。

　　假期期间，洛阳警方坚持屯警街面、动中备勤，全市累计出动街面巡逻警力10912人次，巡逻车辆2976台次，全面强化社会面巡逻防控，持续做好重点部位巡逻值守，开展公安武警联勤武装巡逻，加强对热门景区、网红打卡地、大型商业中心、广场等人员密集场所徒步巡逻和视频巡查，为游客创造了良好的社会治安环境；开展轨道地面联勤巡逻，坚持警种联动，在龙门石窟景区、隋唐城遗址植物园景区和隋唐洛阳城国家遗址公园景区，启动三个“交警、巡特警、出入境多警种联勤联动服务站”，提升为民服务质效。

　　据介绍，洛阳警方坚持精准发力，加强公共场所安全监管，全面排查安全隐患，聚焦旅游景区关键点位，积极维护人流监测、视频监控、紧急对讲、应急照明等技防设施，排查整改旅游景区、网红打卡地等人员密集场所风险隐患，筑牢旅游安全底线；强化旅游景区治安管理，督促旅游景区落实安全防范主体责任，强化人防、物防、技防、制度建设，完善进出通道、线路渠化、安保力量、人流监测、高音喇叭等关键措施，增强自身防范和人流疏导能力；加强与国内旅游线上运营商以及百度、高德地图沟通协作，科学预测旅游景区、网红打卡地等热度，提前针对性加强隐患整改、预警防范；与文旅等部门的联合执法，全面净化旅游市场环境，营造安定良好、平安和谐的旅游环境，让广大游客安全、放心、舒心畅玩。

　　另外，洛阳警方积极强化道路交通疏导，围绕龙门石窟、白马寺、洛邑古城等热门景区以及国省干道易堵、事故多发路段，制定交通疏导预案，组织交警警力最大限度布警街面，全力保障物流客流运输畅通，全市高速公路和城市区道路通行正常，各大景区未发生拥堵和游客滞留现象。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
        为落实健康中国、健康河南、健康洛阳政策，结合国家脑防委、脑卒中管理导向，河南科技大学第二附属医院在世...
  • ·打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
  • ·北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊
  • ·关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 穿“月”古今，古人的中秋朋友圈太热...
  • 歌唱祖国 祝福祖国
  • 打通下肢血管通路 守护患者透析“生命...
  • 洛阳举行2023年中秋乡贤联谊茶话会
  • 一场秀开启“神都寻迹” 一身衣体验“...
  • 烟火气传递邻里情 百家宴品出幸福感
  • 龙门服饰文化研究院揭牌
  • 快讯！“汉服千年 服章之美”汉服时尚...
  • 市政府第13次常务会议要求：科学调度...
  • 王城公园重启东周韶乐演奏 是否勾起您...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    扁豆开花也很美

    走进秋色

    中秋菊展在王城

    开心就好
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605