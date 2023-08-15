洛阳上榜全国十大热门旅游城市 旅游消费订单居全省第一

今年“十一”假期，中秋、国庆叠加，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费势能强劲。美团数据显示，今年“十一”假期前六日，洛阳上榜全国十大热门旅游城市，旅游消费订单量位居全国前十、全省第一。 今年“十一”假期，中秋、国庆叠加，餐饮、出行、门票景点、住宿等服务消费势能强劲。美团数据显示，今年“十一”假期前六日，洛阳上榜全国十大热门旅游城市，旅游消费订单量位居全国前十、全省第一。 美团、大众点评数据显示，全国十大热门旅游城市分别为北京、上海、南京、西安、成都、重庆、武汉、长沙、杭州、洛阳。国庆假期前六日，洛阳旅游消费订单(含酒店民宿、景点门票、交通等)位居全国前十、全省第一，较2019年同期增长400%，不少酒店、民宿满房。“全国来洛”趋势明显，除省内老乡外，还有不少北京、西安、武汉、上海、天津等省外游客。 来洛阳怎能不穿一次汉服“梦回大唐”？大众点评上，洛阳“汉服妆造”的搜索量同比上涨50倍。 今年“十一”假期，团圆餐叠加味蕾游，餐饮消费热力十足。美团、大众点评数据显示，假期中，全国餐饮堂食消费规模较2019年增长254%，各地必吃榜餐厅排长龙成为假日新常态。洛阳西工小街、老城十字街、涧西区上海市场等街区人气十足。丹尼斯大卫天地、泉舜购物中心、正大购物广场也呈现出购销两旺的局面。 今年“十一”假期，亚运会带热“体育+旅游”，不少人选择到家门口的体育公园运动过节。骑行热力图也见证着假期运动热。美团单车数据显示，黄金周前5天，全国多地人均骑行里程和时长翻倍增长，洛阳骑行时长增长321%。 美团研究院相关负责人表示，从“十一”黄金周的消费热潮可以看出，假日经济持续火爆，消费对经济增长的新引擎作用进一步增强，展现出了中国经济强大的韧性和活力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）