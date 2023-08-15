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81.06万人次！栾川晒出假期“成绩单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅 2023.10.06 18:49

　　自2023年中秋国庆假期启动以来，栾川县坚持以新场景培育为基础，围绕“文旅+”新业态持续发力，发挥豆腐、汉服、非遗等网红传播属性，打造接地气、体验好、玩味足、人文浓的度假目的地，假日旅游市场持续火爆，全县累计接待游客81.06万人次，实现旅游综合收入5.68亿元，同比2019年分别增长78.44%和98.15%，老君山景区荣登十一河南省内最受欢迎景点榜单第二名。

　　一、特色新场景持续吸引游客

　　全县10家4A级以上景区精心推出风格各异的旅游新场景，连续七年举办的老君山“1元午餐”活动如期上线，新加入的豆腐美食让游客暖心又暖胃。

　　鸡冠洞景区推出金秋菊展，数万盆菊花、20余处打卡点与山货美食、国风舞蹈等相得益彰，洞里洞外都是美景。

　　重渡沟景区举办金秋拾趣节，非遗民俗手工体验、博饼大赛、非遗锦鲤巡游等沉浸式活动受到游客好评。

　　竹海野生动物园为大熊猫准备了丰富的“竹筒盲盒”，让游客更直观的感受国宝的魅力。

　　王府竹海景区月饼制作活动游客自做自食、乐在其中。

　　天河大峡谷、伏牛山滑雪度假乐园、龙峪湾、养子沟、抱犊寨等景区也围绕豆腐元素举办了制作体验、免费品尝等活动。丰富的场景、沉浸的体验让游客在观景的同时慢下脚步、享受生活，假期期间，县城宾馆住宿率达到90%以上，精品民宿住宿率达到70%以上，游客停留时长从原来的1.5天延长至2.5天。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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