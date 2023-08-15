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中秋国庆假期，洛阳接待游客879.77万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.06 18:35

　　记者6日从洛阳市文广旅局获悉，今年中秋国庆假期，洛阳市文化旅游市场安全有序，旅游接待量、旅游收入稳步增长。据统计，中秋国庆假期，全市累计接待游客879.77万人次，旅游总收入75.05亿元。按照可比口径，同比2019年分别增长11.97%和9.97%，同比2022年分别增长112.67%和181.38%。

　　从各景区游客接待情况看，中秋国庆假期，龙门石窟累计接待游客42.4万人次，洛邑古城累计接待游客41.7万人次，隋唐洛阳城累计接待游客28.8万人次，白马寺累计接待游客27万人次，老君山累计接待游客13.6万人次。

　　洛阳市文广旅局相关负责人介绍，中秋国庆假期，我市旅游市场主要呈现以下特点：

　　周边游、近郊游成主流。全市文博场馆、公园商圈、户外露营等休闲度假、文化体验游备受本地及洛阳周边游客青睐。万安山旅游度假区举行“金秋遇国庆，万安健康行”系列活动，河洛大鼓、豫剧、川剧变脸、小丑互动等表演深受游客喜爱；栾川县举办“栾川豆腐”非遗文化大集等活动，吸引了不少游客。

　　文旅“夜经济”添彩假日市场。洛邑古城、老城十字街、广州市场步行街、西工小街等特色夜间文旅消费集聚区策划举办汉服秀、美食节等活动，吸引大量市民游客打卡消费，推动夜间文旅经济“越夜越精彩”。

　　文化活动丰富多彩。市级公共文化场馆持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，开展阅读、剪纸、画画、舞蹈、器乐等丰富多彩的文化惠民活动。中秋国庆假期，全市各级公共图书馆入馆人数19万余人次，全市各级文化馆入馆人数1.2万余人次。

　　惠民政策吸引游客。中秋国庆假期，“乘飞机 免门票 游洛阳”等文旅惠民政策持续实施，吸引不少游客来洛游玩，拉动假日文旅消费持续增加。

　　此外，我市聚焦“新文旅 新体验 新消费”，举办了第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周、《穿越唐朝》等研学活动、东方博物馆之都系列活动、 “河洛金秋韵 醉美乡村游”县区联动活动，一些主要旅游景区也开展沉浸式演出、全城NPC互动活动等活动，活动丰富多彩，聚客效应明显。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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