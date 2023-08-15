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中秋国庆假期，洛阳文博场馆累计接待游客60万余人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.06 18:01

　　6日，记者从洛阳市文物局获悉，中秋国庆假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客60万余人次，日均接待游客7万余人次。

　　●延长开放时间，增加“夜游模式”

　　从9月29日至10月6日，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳关林等持续迎来客流高峰。多家博物馆的预约参观名额提前两天就显示“已约满”，每天早上开馆前，排队入场的游客队伍就已长达数百米。

洛阳博物馆志愿者为游客免费讲解

　　为满足大家的参观需求，从10月4日起，关林景区、洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆等纷纷将开放时间延长3至4个小时。“夜游模式”的开启，让不少游客弥补了白天未预约成功的遗憾，赢得大家点赞。

　　在夜游活动中，洛阳博物馆首次推出“神秘客·洛小文夜探博物馆”沉浸式讲解服务，由专属讲解员洛小文和演员以精彩的代入式讲解和沉浸式演出，带领观众一起走进洛阳跌宕起伏的十三朝历史。洛阳博物馆变身互动式剧场，西晋的三轮铜鸠车、唐代的黑釉马、曹魏的白玉杯陆续“活”起来，文物纷纷“苏醒”，它们一边讲着自己的故事，一边演起了“对手戏”。当演员饰演的历史人物出现在大家面前，用心用情诠释那一段段家国情怀、民族大义的历史，全场观众用最热烈的掌声回报这场精彩的讲解。散场后，观众争相与讲解员、演员合影，并表示“被文化滋养的感觉太美妙，身为中国人无比的骄傲和自豪”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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