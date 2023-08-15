假期期间，洛阳12315受理消费者各类诉求5901起

中秋国庆假期接近尾声。刚刚记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，9月29日至10月6日16时，该中心共受理消费者各类诉求5901起，其中咨询4085起，已全部当场解答办结完毕；投诉、举报1816起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失21余万元，假期期间全市未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

中秋国庆假期接近尾声。刚刚记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，9月29日至10月6日16时，该中心共受理消费者各类诉求5901起，其中咨询4085起，已全部当场解答办结完毕；投诉、举报1816起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失21余万元，假期期间全市未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

其中，投诉类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮办卡及服务、洗浴服务、网购纠纷、食品内有异物、服装质量、食品变质、办卡退费、加油油枪计量不准、停车收费、通讯设备质量、电信业务、订(定)金退还等。举报类型：主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，连日来，洛阳各级市场监管部门执法人员围绕食品药品安全、特种设备安全、价格监督检查、消费权益保护等市场监管重点工作组成多个工作组，进行不间断监督检查。洛阳12315热线实行24小时值班制，和全国12315平台共同发挥作用，对涉及市场监管部门法定职责的咨询、投诉、举报及时回复、转办和处理，切实维护广大消费者的合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)