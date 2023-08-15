洛阳旅行攻略图受欢迎 “双节”发放3000余份

6日是“双节”假期最后一天，在洛阳龙门站出站口处，洛龙公安分局民警孙晨颖和同事正在向游客发放卡通版的洛阳旅行攻略图。

6日是“双节”假期最后一天，在洛阳龙门站出站口处，洛龙公安分局民警孙晨颖和同事正在向游客发放卡通版的洛阳旅行攻略图。

自“双节”假期以来，孙晨颖和同事一边在洛阳龙门站执勤，一边向游客发放自制的卡通版洛阳旅行攻略图，上面有洛阳各大旅游景点的具体位置、门票价格、营业时间、联系方式等信息，详细实用，假期8天累计发放3000余份。

“洛阳龙门站是洛阳的窗口。”孙晨颖说，他们在此为广大游客提供文明服务，免费发放洛阳旅行攻略图，既是为了方便游客游玩游览，号召大家文明旅游，也希望通过此类活动，给游客留下好的印象，欢迎他们再来洛游玩。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图 通讯员 方楚）