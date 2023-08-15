品小街美食 赏国潮盛宴

“没想到逛小街不仅能品美食，还能看演出玩游戏。”中秋、国庆“双节”期间，“国潮新韵·礼乐西工”国风主题活动在洛阳市西工小街举行。

“没想到逛小街不仅能品美食，还能看演出玩游戏。”中秋、国庆“双节”期间，“国潮新韵·礼乐西工”国风主题活动在洛阳市西工小街举行。

本次活动由西工区政府主办。活动期间，“国风大赏”“竹埙演奏专场”等演出陆续上演，演员们着汉服、行汉礼，通过编钟、古琴、古典舞等行进式演出，让游客沉浸式感受洛阳厚重的历史文化。此外，还有诗词飞花令、猜灯谜和投壶等趣味游戏。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨雨薇 文/图）