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华裔游客不知酒店在哪儿 洛阳民警“散装”英语上场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.06 17:17
视频截图

　　“双节”期间，洛阳一名民警使用“散装”英语为华裔游客提供帮助的视频引起不少人关注。6日，记者联系到这名民警赵玉博。

　　赵玉博是洛龙公安分局高铁站治安派出所副所长。说起此事，他笑着说，他那句英文不够标准。“双节”期间，他们在洛阳龙门站设置了一处公安服务点。4日上午，他和同事正在执勤，旅游亭里的工作人员前来求助：“你们谁会英语？有两名外国游客遇到了困难，我们听不懂英语。”赵玉博上大学时英语还不错，便主动提供帮助。

　　赵玉博得知，两名外国游客是来自澳大利亚的一对夫妻，有四五十岁，属于华裔。夫妻俩要去在网上预订的酒店，可是不知道酒店的具体位置。“俩人预订酒店的网站上全是英文。”赵玉博说，他大致看懂酒店是在开元大道与金城寨街交叉口附近，尝试用英语告诉两名游客，结果因长时间没说过英语，很多单词想不起来如何表述了，便连说带比画与游客进行交流，好在对方能听得懂。

　　赵玉博还了解到，男游客的爷爷是中国人，父亲在缅甸出生，其在澳大利亚出生，只会说“谢谢”“你好”等简单的中文词汇，这是夫妻俩首次来中国，从广州乘坐高铁到洛阳旅游。

　　随后，赵玉博将俩人带至出租车乘坐点，特意交代司机将俩人送到酒店门口。离开前，两名游客对民警的热情帮助表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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