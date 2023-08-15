“双节”假期，洛阳高速上下站车流量较去年国庆假期上升119%以上

今年中秋、国庆“双节”假期，洛阳辖区高速公路通行秩序平稳有序，上下站车流量较去年国庆假期大幅增加。迎着秋雨，洛阳高速交警支队全员在岗疏导，保障正常通行。

今年中秋、国庆“双节”假期，洛阳辖区高速公路通行秩序平稳有序，上下站车流量较去年国庆假期大幅增加。迎着秋雨，洛阳高速交警支队全员在岗疏导，保障正常通行。 今年中秋、国庆“双节”假期，洛阳辖区高速公路通行秩序平稳有序，上下站车流量较去年国庆假期大幅增加。迎着秋雨，洛阳高速交警支队全员在岗疏导，保障正常通行。 9月29日0时至10月5日24时，“双节”假期前七天，洛阳高速公路环城13个收费站上站总流量836985，较2022年国庆假期上升120.72%；下站总流量818937，较2022年国庆假期上119.78%。 其中，前七天上站总流量排名前五高速站口分别为：洛阳站109427，瀍河站109333，周山站95196，伊阙站89376，洛龙站79182。 下站总流量排名前五高速站口分别为洛阳站102932，瀍河站99561，伊阙站88958，洛龙站86189，周山站84330。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 齐奇 文/图）