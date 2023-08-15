河柴重工“大订单”在手假期不休

中秋、国庆假期期间，在中国船舶集团河南柴油机重工有限责任公司(简称“河柴重工”)生产一线，广大职工坚守岗位，忙科研、赶进度、保交付。 中秋、国庆假期期间，在中国船舶集团河南柴油机重工有限责任公司(简称“河柴重工”)生产一线，广大职工坚守岗位，忙科研、赶进度、保交付。 据介绍，河柴重工日前签订了4台316V16柴油机主机合同和12套500KW船用发电机组合同等，合同金额共计约1000万元。批量合同的“大订单”进一步巩固了河柴重工在船舶行业的市场地位，扩大了品牌影响力，也为实现全年生产任务奠定了坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 梅巍 文/图）