错峰返程！洛阳交警发布重要提示

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为保障群众中秋国庆假期平安顺利返程，洛阳交警发布返程预警，提示广大驾驶员朋友避开假期返程高峰时段，错峰返程更顺畅。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为保障群众中秋国庆假期平安顺利返程，洛阳交警发布返程预警，提示广大驾驶员朋友避开假期返程高峰时段，错峰返程更顺畅。

避开返程高峰时段

河南高速交警提示：10月6日假期最后一天下午返程车流量集中，特别是17时至20时返程高峰时段，错峰返程更顺畅。

避开返程易堵路段

假期返程车流量集中的路段主要有：G1516盐洛高速许昌段、G30连霍高速开封段、G30连霍高速巩义段、G30连霍高速洛阳段、G3511菏宝高速新乡段、G36宁洛高速周口段、G4京港澳高速新乡段；G4京港澳高速新郑段；G45大广高速开封段；S1机场高速郑州段、S85郑少高速新密段、S88郑栾高速新郑段等路段车流量集中，请密切关注路况信息，合理规划假期返程路线。

假期返程高峰时段客货车错峰通行

为妥善应对假期高速公路大流量，预防和减少交通事故，省公安厅高速总队、省交通运输厅高速中心节前发布《关于2023年中秋国庆假期交通流量高峰时段全省高速公路实行客货车错峰通行措施的通告》。其中，假期返程高峰时段10月5日、10月6日的8时至21时，全省高速公路禁止货车通行(鲜活农产品运输、“三秋”农机转运、抢险清障救援、军用运输车辆除外)。上述时间段内，全省高速公路沿线各收费站禁止货车驶入。已经在高速公路上行驶的货车，应当就近驶离高速公路或停驶服务区休息。请相关运输企业和相应车型车辆驾驶人提前安排调整运输计划，合理选择出行时间和路线。

省公安厅高速总队、省交通运输厅高速中心实时监测路网运行，并根据天气、流量变化以及交通事故情况，动态调整对重点车辆的疏导分流、流量调控等措施。请客车驾乘人员密切关注路况信息，错峰避堵出行；请货车驾驶人和货运企业科学调整运输时间路线，自觉遵守交通管理措施。

省公安厅高速总队提示：

一、做好返程准备。返程前，对车辆进行安全检查，确保车况良好，油气电充足。提前了解天气情况和高速路况信息，合理规划行车路线。设置好导航，临近出口，提前变道。

二、安全守法驾驶。自觉抵制超速、超员、超载和疲劳驾驶等易肇事肇祸交通违法。驾乘人员全程系好安全带。

三、文明礼让行车。雨天路面湿滑，务必要谨慎驾驶，牢记“降速控距亮尾”；同时保持平和心态，不开斗气车、不强超强会、不随意变道、不分心驾驶。遇道路缓行、交通拥堵，应依次有序排队，不加塞抢道，不占用应急车道。

四、及时报警求助。车辆发生事故等紧急情况，牢记“车靠边、人撤离、即报警”九字警诀，立即开启危险报警闪光灯，在来车方向150米外设置警告标志，车上人员迅速转移到安全地带；经双方协商一致，可拍照固定证据，及时撤离现场，到高速交警部门依法处理，也可拨打高速总队报警电话0371-68208110报警，或通过“河南高速公安”微信公众号“一键报警”。⑥