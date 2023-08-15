今日，洛阳市发布地质灾害气象风险预警， 5日20时至6日20时，洛阳市栾川县局部地区、洛宁县局部地区、嵩县局部地区为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

今日，洛阳市发布地质灾害气象风险预警， 5日20时至6日20时，洛阳市栾川县局部地区、洛宁县局部地区、嵩县局部地区为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 今日，洛阳市发布地质灾害气象风险预警， 5日20时至6日20时，洛阳市栾川县局部地区、洛宁县局部地区、嵩县局部地区为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 ●黄色预警区域 1.栾川县：陶湾镇、石庙乡。 2.洛宁县：小界乡、故县镇。 3.嵩县：白河镇。 ●防范建议 1.密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2.加强对地质灾害隐患点巡查排查。 3.各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4.加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 郭静阁）