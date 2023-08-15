隋唐大运河停车场投用 目前可用停车位340余个

今日，记者从老城区相关部门获悉，为缓解洛阳市洛邑古城景区停车难问题，位于隋唐大运河国家文化公园项目的隋唐大运河停车场投用，具备临时停车条件的车位数340余个。
今日，记者从老城区相关部门获悉，为缓解洛阳市洛邑古城景区停车难问题，位于隋唐大运河国家文化公园项目的隋唐大运河停车场投用，具备临时停车条件的车位数340余个。
今日，记者从老城区相关部门获悉，为缓解洛阳市洛邑古城景区停车难问题，位于隋唐大运河国家文化公园项目的隋唐大运河停车场投用，具备临时停车条件的车位数340余个。
隋唐大运河国家文化公园项目目前建有地下停车场两层，其出入口位于新街与滨河北路交叉口东100米路北侧，可以满足部分游客的停车需求。
据悉，隋唐大运河国家文化公园项目位于洛河与瀍河交汇处西北侧，北邻九都东路，西临新街，南至滨河北路，东与巡河路相接。项目占地约9.1万平方米，总建筑面积约4.3万平方米，周边有隋唐大运河文化博物馆、朱樱塔、洛邑古城、洛阳民俗博物馆等多个景区。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 石智卫）
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