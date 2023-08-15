洛阳警方自制卡通版旅行攻略图免费发放给游客

“欢迎来洛旅游，这份旅行攻略图送给您。”5日上午，在洛阳龙门高铁站，洛阳市洛龙公安分局民警向广大游客免费发放卡通式的洛阳旅行攻略图。

“欢迎来洛旅游，这份旅行攻略图送给您。”5日上午，在洛阳龙门高铁站，洛阳市洛龙公安分局民警向广大游客免费发放卡通式的洛阳旅行攻略图。

记者注意到，这份洛阳旅行攻略图上标注有龙门石窟、洛阳博物馆、洛邑古城等洛阳各大景点的位置，并且还有前往这些景点的公交线路，既生动形象，又一目了然。

洛龙公安分局相关负责人说，洛阳文旅市场持续火爆，“双节”到来前夕，他们设计制作了这款卡通版的洛阳旅行攻略图，利用假期期间在洛阳龙门站执勤的机会，免费发放给游客，希望能帮助到大家。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍/文 通讯员 方楚/图)