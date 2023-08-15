洛阳热力推动“转改直”供暖改造早日完工

今日，记者从洛阳热力集团有限公司获悉，中秋、国庆“双节”假期间，该公司施工人员加紧施工，持续推进小区“转改直”供暖改造进度。
今日，记者从洛阳热力集团有限公司获悉，中秋、国庆“双节”假期间，该公司施工人员加紧施工，持续推进小区“转改直”供暖改造进度。
今日，记者从洛阳热力集团有限公司获悉，中秋、国庆“双节”假期间，该公司施工人员加紧施工，持续推进小区“转改直”供暖改造进度。
假期期间，在洛阳市涧西区兴隆花园小区，施工人员正在对小区内换热站进行改造换新，目前，该小区供暖改造已处于收尾阶段。“期望尽快完工，打压试水，让小区居民体验直供热的方便。”洛阳热力集团有限公司项目经理说。
记者从洛阳热力集团有限公司了解到，按照计划，该公司去年底共接收30个小区提交“转改直”申请。目前，兴隆花园、水榭王城、芳林路22号农行家属院等24个小区将在今冬采暖季前顺利完成“转改直”改造，届时可准时享受“直供暖”服务。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 张建华 文/图)
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