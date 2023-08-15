冷空气+阴雨 洛阳人返程请合理规划行程

国庆假期已过半，这个假期，洛阳雨水较多，对于交通出行有一定影响，大家外出时需注意天气情况，合理规划行程。

国庆假期已过半，这个假期，洛阳雨水较多，对于交通出行有一定影响，大家外出时需注意天气情况，合理规划行程。 国庆假期已过半，这个假期，洛阳雨水较多，对于交通出行有一定影响，大家外出时需注意天气情况，合理规划行程。 河南省气象台发布气象信息快报，10月4日7时至16时，河南省中西部、西南部部分县市出现小雨，三门峡、洛阳、南阳局部中雨。地市平均降水量三门峡8.0毫米、洛阳3.4毫米、济源3.0毫米，位列前三的分别为：洛宁县七里坪24.8毫米、淅川县仓房16.5毫米、洛宁县神灵寨15.6毫米。最大小时降水量为洛宁县七里坪22.1毫米(4日15时至16时)。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受东移西南气流及地面冷空气的共同影响，5至6日洛阳市仍以阴雨天气为主，气温较低，5日风力较大。具体预报如下： 5日(周四)：阴天转小雨，偏西风2级转东北风3到4级，气温15～18℃。 6日(周五)：小雨停止转阴天，气温13～17℃。 7日(周六)：多云间晴天，气温11～20℃。 8日(周日)：晴天到多云，气温10～22℃。 9日(周一)：多云到晴天，气温13～21℃。 10日(周二)：多云到阴天，气温14～20℃。 11日(周三)：多云，气温14～21℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）