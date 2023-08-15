假期期间，洛阳公路部门加强道路隐患排查抢险

今年中秋、国庆假期雨水较多。连日来，洛阳各级公路部门组织得力人员，加强国省干线公路隐患排查和路面养护，重点针对局部塌方、树木倒伏、杂物影响通行等情况动态进行现场抢险作业，同时利用晴天间隙及时加固道路边坡，保障节日期间群众安全出行。
今年中秋、国庆假期雨水较多。连日来，洛阳各级公路部门组织得力人员，加强国省干线公路隐患排查和路面养护，重点针对局部塌方、树木倒伏、杂物影响通行等情况动态进行现场抢险作业，同时利用晴天间隙及时加固道路边坡，保障节日期间群众安全出行。
今年中秋、国庆假期雨水较多。连日来，洛阳各级公路部门组织得力人员，加强国省干线公路隐患排查和路面养护，重点针对局部塌方、树木倒伏、杂物影响通行等情况动态进行现场抢险作业，同时利用晴天间隙及时加固道路边坡，保障节日期间群众安全出行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
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