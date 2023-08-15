10月4日—6日，洛阳多家文博场所延时开放

近日，隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、关林景区等多家文博场所先后发布延时开放公告。

近日，隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、关林景区等多家文博场所先后发布延时开放公告。具体内容如下：

隋唐大运河文化博物馆夜场开放公告

亲爱的观众朋友们：

为满足广大人民群众、来洛游客的参观需求，丰富国庆假期晚间文旅服务供给，我馆于10月4日至6日增加夜场开放时段，具体公告如下：

一、开放时间

2023年10月4日、5日、6日隋唐大运河文化博物馆增加夜场开放时段，时间为17：00—21：00，20:30停止入场。夜场实行实名预约参观，请您通过“隋唐大运河文化博物馆”官方微信公众号提前进行实名预约，并按预约时段入馆参观。洛阳万里茶道博物馆和回洛仓遗址不增加夜场开放时段。

二、预约及参观注意事项

1.观众凭预约码或身份证(60岁及以上)入馆参观；

2.夜场开放期间不提供人工讲解服务，观众可选择在博物馆大厅一楼租赁智能导览设备等自助方式进行参观；

3.我馆安保人员将对来馆观众进行有序疏导，确保参观秩序；

4.请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境，做到文明参观。

请大家合理安排参观时间，祝您假期愉快！

咨询电话：0379-65556001

2023年10月3日

二里头夏都遗址博物馆关于延长开放时间的公告

尊敬的游客:

大家好！

为充分发挥博物馆公共文化服务功能，满足“双节”期间广大游客的文化生活需求，更好地宣传和传播夏文化，二里头夏都遗址博物馆将从10月4号起延长开放时间。具体开放时间如下：

10月4日至10月6日9:00—21：00(20:00停止入馆)。欢迎有计划来馆的游客，按照预约时段有序进馆参观。

希望您在夏博能度过一段愉快的夏文化之旅！

二里头夏都遗址博物馆

2023年10月4日

洛阳关林将于10月4日至6日延时开放

启动时间：2023年10月4日、5日、6日

售票时间：上午8:30—晚上19:30

闭园时间：晚上20:00

购票通道：电子票，通过关注“洛阳关林”微信公众号及各大平台进行线上购买；纸质票，可在关林景区售票处进行线下购买。

门票价格：40元/人(符合半价及免票政策的游客仍可享受优惠)

咨询电话：0379—69865181

特别提醒：

根据有关政策，洛阳市旅游年票不适用于“夜游关林”的参观，假日期间洛阳旅游年票停止检票时间为18:00。

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