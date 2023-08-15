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洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆发布国庆假期延时服务公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆 2023.10.04 08:05

　　昨日，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆先后发布国庆假期延时服务公告。具体内容如下：

洛阳博物馆国庆假期延时服务公告

　　亲爱的观众朋友们：

　　为丰富国庆假期游客夜间文化生活，繁荣夜间文化旅游市场，吸引更多观众走进博物馆，了解洛阳深厚的历史文化，现将国庆假期夜间延时服务时间安排如下：

　　10月4日17:30至21:00，20:30停止入馆；10月5日活动预约专场(“神秘客·洛小文夜探博物馆”活动)；10月6日17:30至21:00，20:30停止入馆；10月7日17:30至20:00，19:30停止入馆。

　　为营造一个健康安全的参观环境，入馆请在洛阳博物馆微信公众号提前预约，入场配合好我馆的管理及安检工作，勿大声喧哗，文明有序观展。请大家合理规划时间，尽量避开高峰时段，错峰观展。夜场开放期间仅限开放一层场馆，其他参观事项不变。

　　祝您参观愉快！

　　洛阳博物馆

　　2023年10月3日

洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)关于国庆期间10月4日至6日延时开放的公告

　　各位观众朋友们：

　　为充分发挥博物馆公共文化服务功能，确保国庆期间观众参观质量，满足广大观众的参观需求，让观众们度过一个愉快的国庆假期。洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)将于10月4日至10月6日提供延时开放服务，具体开放时间如下：

　　10月4日—10月6日：9:00—19:00(18:00停止检票入馆，19:00闭馆)。

　　请大家提前预约门票，合理安排出行时间。感谢关注与支持！

　　咨询电话：037962265740

　　洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)

　　2023年10月3日

　　⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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