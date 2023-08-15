洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆发布国庆假期延时服务公告

昨日，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆先后发布国庆假期延时服务公告。 昨日，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆先后发布国庆假期延时服务公告。具体内容如下： 洛阳博物馆国庆假期延时服务公告 亲爱的观众朋友们： 为丰富国庆假期游客夜间文化生活，繁荣夜间文化旅游市场，吸引更多观众走进博物馆，了解洛阳深厚的历史文化，现将国庆假期夜间延时服务时间安排如下： 10月4日17:30至21:00，20:30停止入馆；10月5日活动预约专场(“神秘客·洛小文夜探博物馆”活动)；10月6日17:30至21:00，20:30停止入馆；10月7日17:30至20:00，19:30停止入馆。 为营造一个健康安全的参观环境，入馆请在洛阳博物馆微信公众号提前预约，入场配合好我馆的管理及安检工作，勿大声喧哗，文明有序观展。请大家合理规划时间，尽量避开高峰时段，错峰观展。夜场开放期间仅限开放一层场馆，其他参观事项不变。 祝您参观愉快！ 洛阳博物馆 2023年10月3日 洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)关于国庆期间10月4日至6日延时开放的公告 各位观众朋友们： 为充分发挥博物馆公共文化服务功能，确保国庆期间观众参观质量，满足广大观众的参观需求，让观众们度过一个愉快的国庆假期。洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)将于10月4日至10月6日提供延时开放服务，具体开放时间如下： 10月4日—10月6日：9:00—19:00(18:00停止检票入馆，19:00闭馆)。 请大家提前预约门票，合理安排出行时间。感谢关注与支持！ 咨询电话：037962265740 洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆) 2023年10月3日 ⑥