河洛记——帝都泱泱（高均海摄影艺术40年影像志）

“雄都定鼎地，势据万国尊。”放眼世界，没有一个城市曾有过洛阳昔日的辉煌。洛阳叠经十三朝建都，灯火明月夜，兴也在斯；晨曦微露时，美也在斯！

2004年6月6日，河南洛阳。龙门石窟伊水岸边收割忙。

“雄都定鼎地，势据万国尊。”

放眼世界，没有一个城市曾有过洛阳昔日的辉煌。洛阳叠经十三朝建都，灯火明月夜，兴也在斯；晨曦微露时，美也在斯！

2004年6月6日，河南洛阳。洛河岸边收麦子，荡起小舟摸鱼虾。

做一个摄影师容易，做一个对洛阳有情怀有担当有责任的摄影师却不容易，只因“洛阳”二字包含的历史太厚重，蕴含的内容太丰富且太经典。

2003年5月15日，河南洛阳。天子驾六考古发掘现场

洛阳的历史已然在那里，史籍泱泱，稍一驻足，洛阳二字便会跃然眼前。于是，我便有了一天、一月、一年又一年的坚持拍摄，循着帝都的文脉轨迹，聚焦成了创作的原点，创作出了这组《帝都泱泱》。

2003年10月16日，河南洛阳。关帝庙，拜谒关公叙述千古忠义

20幅照片，一目一张，一镜到底，便可阅览悠悠洛阳数千年。帝都泱泱，是《洛阳博物馆》吴带当风，春风玉笛中的河洛宝藏；是《世界的龙门》造像十万，卢舍那永恒的微笑，智慧人间，山水相依；是《少林寺》的传说故事，是《偃师玄奘寺》的神话演绎，是《天子驾六考古现场》的威震八方。

2014年4月6日，河南洛阳。“武皇赏花”与游客互动已成为各大赏花公园的品牌活动。

20幅照片，过目不忘，探索真相，便会心悦洛阳的分分秒秒。帝都泱泱，是《君山雪韵》逶迤浪漫，是《龙潭大峡谷》的山水奇观，是《应天门》的九天阊阖开宫殿，是《武皇赏花隋唐公园》雍容千年，富贵甲天下……是读懂洛阳的史学辉煌，更是留恋洛阳的诗文锦绣。

2007年10月28日，河南偃师。玄奘寺隆重举行玄奘大师铜像开光

一个夜晚，我行走在老城街巷，拭去岁月之尘，驻足良久，觉得丽景门的瓮城内，幽藏着墨香的密码。“不到丽景门，枉来洛阳城”的美誉，让我想起《资治通鉴》中“请君入瓮”成语发生地就在丽景门内的“推事院”里。于是，沿着青石小路，一边走，一边拍，硬是让自己在这一晚上走了25000步，两万五，我喜欢的数字。

2008年9月12日，河南洛阳。一批古代壁画经修复，重新焕发光彩。

因为热爱洛阳，所以我无时无刻都在认认真真，仔仔细细拍摄洛阳，长焦短距，近景远景，大景小景，以留下瞬间的态度，用心，细心，精心，苦心，梳理着洛阳的经典影像。四十年如一日，且来日更方长……

2008年11月9日，河南新安。世界地质公园，国家5A景区，龙潭大峡谷

脑中有思路，画面才有故事，帝都泱泱，题材缤纷，虽没有全面呈现洛阳山水、人物、历史、文物等风采，却唯愿为洛阳的辉煌岁月，留下永不消逝的风采，为此，我愿与洛阳一起，开辟与时代同频共振的审美新境。

2012年4月28日，河南洛阳。举行盛大法会

2012年5月19日，河南洛阳。世界文化遗产——龙门石窟

2014年2月7日，河南栾川。老君山——道教第一山的冬日仙境。

1998年8月19日，河南巩义。走进宋陵，感悟宋朝历史风云

2015年4月3日。河南洛阳。牡丹花会“丝路非遗嘉年华”开门迎客

2016年4月16日，河南登封。少林武术驰名天下

2018年2月17日，河南洛阳。游客在王城新春游园会上欣赏舞龙表演狮王争霸

2018年3月6日，河南登封。出操，少林功夫从娃娃抓起

2018年7月16日，河南洛阳。两位西班牙游客陶醉在世界文化遗产中

2018年4月19日，河南洛阳。北京故宫牡丹藏品洛阳展

2018年7月16日，河南洛阳。世界古代最高建筑——洛阳天堂，惊艳游客。

2018年8月21日，河南孟津。唐三彩是我国优秀的文化遗产

2019年8月9日，河南济源。“济渎庙”古代皇帝皇家祭祀济水的重要活动场所

2020年3月23日，河南洛阳。隋唐大运河国家文化公园

2021年3月28日，河南洛阳。周公庙——中国儒学创始人的纪念地，古代建筑的文化遗产

2021年6月5日，河南洛阳。二里头遗址被学术界公认为是中国最引人瞩目的古文化遗址之一

2023年4月26日，河南洛阳。应天门充满无限神奇、无限美丽，仿佛使你梦回神都、梦回千年繁花似锦

2009年3月29日，河南洛阳。洛阳博物馆

2009年3月29日，河南洛阳。走近洛阳博物馆，看到这座“天枢铜柱”意象的观光塔。