速看！洛阳新增一条单行道

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为缓解洛邑古城景区周边道路交通拥堵，10月4日起，老城区柳林街路段实行机动车由北向南单向通行管理措施。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为缓解洛邑古城景区周边道路交通拥堵，10月4日起，老城区柳林街路段实行机动车由北向南单向通行管理措施。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为缓解洛邑古城景区周边道路交通拥堵，10月4日起，老城区柳林街路段实行机动车由北向南单向通行管理措施。现将有关事项通告如下： 一、柳林街的九都路至杏坛路段调整为机动车单向通行，机动车允许由北向南行驶，禁止由南向北行驶。 二、允许非机动车南北通行。 三、周边群众请提前做好出行规划，原经由该路段由南向北通行的机动车请绕行新街或凤化街通行。 四、对违反禁令标志、标线行驶的机动车，将通过电子监控抓拍取证或交通警察现场处罚；该路段禁止机动车停放。 洛阳交警四大队

老城区城市管理局

2023年10月3日 ⑥