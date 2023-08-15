10月4日至6日，洛阳民俗博物馆开放时间延长至21时

刚刚，记者从洛阳民俗博物馆获悉，为更好满足大家在“十一”假期期间的参观需求，洛阳民俗博物馆潞泽会馆馆区(含洛阳匾额博物馆、洛阳契约文书博物馆)将提供延时开放服务。

刚刚，记者从洛阳民俗博物馆获悉，为更好满足大家在“十一”假期期间的参观需求，洛阳民俗博物馆潞泽会馆馆区(含洛阳匾额博物馆、洛阳契约文书博物馆)将提供延时开放服务。

具体开放时间如下：10月4日至6日开放时间为9:00至21:00，20:30停止入馆。10月7日恢复正常开放时间。

目前，洛阳民俗博物馆正在进行打卡盖章活动。您可先参观洛阳民俗博物馆《镜像——家风家训专题展》，然后发布图文感想、感悟于朋友圈或抖音，即可到游客中心验证盖章。该博物馆共推出三大内容六枚印章，图案以馆藏匾额为主，蕴含美好寓意。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）