为保障群众中秋、国庆假期平安顺利返程，10月3日晚，洛阳高速交警发布返程预警，提示广大驾驶员朋友避开返程高峰时段。

为保障群众中秋、国庆假期平安顺利返程，10月3日晚，洛阳高速交警发布返程预警，提示广大驾驶员朋友避开返程高峰时段。

“返程大车流将与雨天叠加，返程更易堵。”洛阳高速交警支队指挥中心负责人说，作为热门出行目的地城市，今年双节假期间，洛阳辖区高速公路车流量持续高位运行；同时根据气象部门天气预报，假期后半程全省多地有雨。假期返程大车流与雨天叠加，加剧通行压力。洛阳高速交警提醒，假期返程错峰返程更顺畅，切记避开假期最后一天高峰时段，特别是假期最后一天17时至20时返程最高峰。

该负责人说，从全省来看，广大驾驶员在假期返程时要注意避开这些车流量集中的路段：G1516盐洛高速许昌段、G30连霍高速开封段、G30连霍高速巩义段、G30连霍高速洛阳段、G3511菏宝高速新乡段、G36宁洛高速周口段、G4京港澳高速新乡段、G4京港澳高速新郑段、G45大广高速开封段、S1机场高速郑州段、S85郑少高速新密段、S88郑栾高速新郑段等路段。

从洛阳辖区来看，广大驾驶员在假期返程时要注意避开这些车流量集中的路段：二广高速和盐洛高速互通、宁洛高速与新伊高速互通、宁洛高速与二广高速互通等路段，驾驶员可提前规划返程路线，注意绕行其他高速路段。此外，广大驾驶员在返程时还需重点关注车流量较大的洛栾高速全段。

该负责人说，返程期间，洛阳辖区车流量较大的重点站口分别有：洛阳站、瀍河站、周山站、伊阙站，建议广大驾驶员从甘泉河站、高新区站、伊滨站、龙门站、洛阳东站等站点绕行下站。

需要注意的是，假期返程高峰时段10月5日、10月6日的8时至21时，全省高速公路禁止货车通行(鲜活农产品运输、“三秋”农机转运、抢险清障救援、军用运输车辆除外)。上述时间段内，全省高速公路沿线各收费站禁止货车驶入。已经在高速公路上行驶的货车，应当就近驶离高速公路或停驶服务区休息。请相关运输企业和相应车型车辆驾驶人提前安排调整运输计划，合理选择出行时间和路线。

洛阳高速交警将实时监测路网运行，并根据天气、流量变化以及交通事故情况，动态调整对重点车辆的疏导分流、流量调控等措施。请客车驾乘人员密切关注路况信息，错峰避堵出行；请货车驾驶人和货运企业科学调整运输时间路线，自觉遵守交通管理措施。