中秋国庆假期洛阳哪些景区最热门？看看这些数据

中秋国庆假期，文旅市场持续火热，洛阳哪些景区最热门？来洛游客主要来自哪些地方？

中秋国庆假期，文旅市场持续火热，洛阳哪些景区最热门？来洛游客主要来自哪些地方？ 中秋国庆假期，文旅市场持续火热，洛阳哪些景区最热门？来洛游客主要来自哪些地方？ 记者3日从洛阳市文广旅局获悉，中秋国庆假期前三天，洛阳最热门景区排名为：龙门石窟、洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、白马寺、老君山、洛阳博物馆。 在来洛游客客源地排名中，十大客源省(直辖市、自治区)为：河南、陕西、北京、江苏、山东、山西、河北、湖北、广东、浙江。省内城市客源前五名为：郑州、三门峡、南阳、平顶山、焦作。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图）