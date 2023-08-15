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注意防范！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳自然资源和规划 2023.10.03 18:56

　　刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警，具体内容如下：

　　一、区域地质灾害气象风险预警

　　2023年10月3日20时至10月4日20时：

　　地质灾害黄色预警地区：宜阳县局部、栾川县局部、洛宁县局部、嵩县局部、新安县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　二、镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：宜阳县、栾川县、洛宁县、嵩县、新安县(5个县)。

　　1.宜阳县：张坞镇、莲庄镇、上观乡

　　2.栾川县：陶湾镇、庙子镇、石庙乡、耕莘街道、栾川乡

　　3.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、故县镇、罗岭乡

　　4.嵩县：车村镇、白河镇

　　5.新安县：石井镇、北冶镇

　　三、防范建议

　　1.密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

　　2.加强对地质灾害隐患点巡查排查。

　　3.各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

　　4.加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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