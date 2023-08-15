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登记5300组！洛阳楼市稳步复苏，四季度迎良好开局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.10.03 17:19
 

　　10月3日晚，由洛阳市人民政府主办，洛阳市商务局、洛龙区人民政府承办，洛阳市住房和城乡建设局、中国建设银行洛阳分行、洛阳日报报业集团协办的“青春洛Young 潮享消费”2023洛阳青年时尚消费节及其中的潮流购房节圆满收官。

　　此次活动甄选了一批高质量项目在现场打造潮购房区域，借助置业窗口期优势，以创新的形式和内容，为洛阳房地产行业注入一股新鲜动力，促使市场供给端、销售端共同发力，进一步拉动住房消费。

　　活动助力，四季度楼市迎良好开局

　　据统计， 9月29日至10月3日，潮购房区域的中弘卓越集团、浩德控股、绿都地产等房企，香栀雅园、佳兆业·华耀城洛阳中心、格润小镇、保利·堂悦、同晟·建业龙城、云星·钱隆大观、宝龙天地等楼盘，通过“游戏打卡+盲盒抽奖”等互动环节的设置成功实现突破——5000张盲盒卡的发放实现近3万人次的有效引流，潮购房区域整体登记数量超过5300组。

　　今年以来，我市多策并举，扭转了房地产市场下行压力，促使市场触底反弹，热度回升。特别是8月以来，国家相关部门一揽子楼市利好政策密集发布，叠加“金九银十”这一传统消费旺季，借助国庆、中秋双节契机，潮流购房节以全新形式、内容搭建购销平台，甄选一批高质量房企及楼盘，惠民利企，助力四季度楼市迎良好开局。

　　下一阶段，政策效应仍将持续释放

　　回顾此次活动，集“玩乐、消费、解压、社交”于一体，涵盖“衣、食、住、行、乐”等消费行业，房产领域作为大宗代表，与露营、文创、手作、美妆、美食、机车、茶咖、国学、萌宠等各类体验项目汇聚一处，突破传统购销平台模式，碰撞出完全不同的“火花”——一方面，消费人群实现了叠加，另一方面，消费体验实现了升级。

　　契合政策利好，活动现场推出的一系列优惠措施，进一步激发了置业需求释放。配合潮购房区域推出的专场直播，也实现近3万人次播放量，让未到现场的网友，也能够了解最新的置业信息。

　　从现场人气以及供销数据看，洛阳房地产市场确实在稳步复苏，多个参与房企反馈，登记人数超出预期，此外，售楼部同样迎来了到访、成交的小高峰，像保利·堂悦，有置业顾问表示自己一天接待了10组购房者，佳兆业华耀城·洛阳中心成交近40套房源……

　　此次活动已经落幕，但政策的利好效应仍然在持续释放——下一步，主管部门将以更精准的惠企利民政策，为老百姓购房提供全方位支撑：一是落实“认房不认贷”、动态降低贷款利率、延续实施居民换购住房个人所得税等政策；二是制定企业融资、优化金融贷款、租购并举、团购团建等符合本地实际的政策；三是积极推进商品房“现房销售”试点、提升城市更新等创新性措施，持续促使我市房地产市场稳步升温、进一步高质量发展。 (霍媛媛)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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