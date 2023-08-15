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二里头夏都遗址博物馆新展人气十足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.03 17:40

　　3日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，中秋国庆假期，众多市民、游客走进博物馆，感受传统文化的魅力。

　　作为2023洛阳河洛文化旅游节活动之一，该博物馆前几天开幕的《荆楚山河凤舞九天——楚文化特展》通过117件(套)荆州博物馆收藏的精美文物，展现楚国从西周成王始封至秦始皇灭楚统一中国的800余年间，逐渐由小到大、从弱变强，从“土不过同”的小诸侯国发展为春秋五霸、战国七雄的历史。假期期间，这里人气十足。

　　本次展览由二里头夏都遗址博物馆、荆州博物馆主办，分为“钟鸣鼎食”“坚甲利兵”“日常器用”“荆山美玉”“丹漆流韵”五部分，分别介绍了楚国的礼仪、军事、日常生活和以玉器、漆器为代表的典型器物。

　　楚国在祭祀祖先、占卜战事凶吉、宴享等重大祭仪典礼上，都必用编钟乐舞。在展览现场，大家可以看到一套编钟的复制品。工作人员介绍，楚国的编钟大多数为“一钟双音”，即在敲击钟的正鼓和侧鼓时能发出两个不同的音频，乐师将不同类型的钟按照大小顺序、音阶依次编排，并将其悬挂或安装在特制的编钟架上进行演奏。这套编钟共32件，文物的主人是楚国封君——邸阳君番勫的夫人。

　　展厅内还有一件颇具楚地特色的乐器——虎座鸟架悬鼓(复制品)。悬鼓以两只昂首卷尾、四肢曲伏、背向而踞的卧虎为底座，虎背上各站立一只引吭高歌的鸣凤，两凤中间悬挂一面大鼓，充满动态之美。因为这种悬鼓仅出土于湖北、湖南、河南等楚地的贵族墓葬，所以被看作荆楚文化的代表性符号。

　　在展览的“日常器用”部分，大家可以看到楚国专用的蚁鼻钱。与我们常见的圆形铜钱不同，这种钱币仿制海贝形状制成，因为上面刻有形似鬼脸的符号或文字，因此又被俗称为“鬼脸钱”。仔细看来，蚁鼻钱比人的指甲还要小，一个个“鬼脸”给它们增加了几分喜感。

　　展览将持续至2024年1月7日，如果您感兴趣，可到二里头夏都遗址博物馆二楼临1展厅观展。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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