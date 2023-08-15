河洛记——根在河洛（高均海摄影艺术40年影像志）

河图洛书是华夏文明的源头。“河出图，洛出书，圣人则之”。在河洛大地这片神奇的土地上，从影像记录一处残存1600多年的祭礼现场开始，怀着虔诚的寻根态度，在几十年如一日的寻根和寻找中，一组组照片，拉开了根在河洛的序幕。

追源寻根，根在河洛。

河图洛书是华夏文明的源头。“河出图，洛出书，圣人则之”。在河洛大地这片神奇的土地上，从影像记录一处残存1600多年的祭礼现场开始，怀着虔诚的寻根态度，在几十年如一日的寻根和寻找中，一组组照片，拉开了根在河洛的序幕。

2006年9月30日，河南洛阳，中国河洛寻根·周公庙颂祖大典仪式。

2006年9月30日，河南洛阳。中国河洛寻根·周公庙颂祖大典仪式。

2006年10月27日，台湾高雄。莲池潭龙虎塔要先经过一段曲折的九曲桥。

2011年10月17日，福建龙岩。永定回廊相通的圆形土楼。

2011年10月17日，福建龙岩。永定县振成楼的外形似一顶古代官帽，是客家圆楼的精品之一。

寻找，记录，拍摄……

在泌阳“盘古庙会”中的上古神话精神图腾，

在灵宝“函谷论道”中的老子诞辰公祭典礼，

在洛阳“关林春秋”中的朝圣大典祈福圣地……

2011年11月18日，河南泉州。一阿婆行走在洛阳桥上。

2012年3月23日，河南沁阳。炎帝祭拜大典。

2012年3月23日，河南沁阳。炎帝祭拜大典。

2013年9月25日，河南洛阳。关林是我国惟一的“冢、庙、林”三祀合一的古建筑遗存。是世界华人祭拜关羽的重要“圣地”之一。

2013年9月25日，河南洛阳。相聚关林。

记不清在多少次鞠躬祭拜中，我用镜头表达华夏子孙对先祖由衷的敬仰之情。

故乡，望乡，他乡……从一座城，到另一座城，从一个人，到一群人。一直以来，我执着地在世界各地辗转寻找，在马来西亚、新加坡、印度尼西亚等地的大街小巷，我用摄影人的独特视角拍下春节的海外心像，记录下春节在他们内心深处的至情影卷。

2015年2月1日，福建泉州。洛阳江万安渡口周围，是中原汉人的主要聚集地之一。

2015年2月1日，福建泉州。洛阳镇里的爷孙俩。

2016年9月17日，河南洛阳。一年一度的河洛文化旅游节，是海内外客家人恳亲联谊的精神纽带。

2017年7月11日，河南孟津。印度尼西亚华人在黄河边祭祖寻根。

2017年7月11日，河南孟津。印度尼西亚华人在黄河边祭祖寻根。

2017年9月25日，山西运城。关帝庙。

回家，寻根。是印度尼西亚华裔心中家族宗祖的世代情牵，是手捧黄河水虔诚拂面洗礼的热泪盈眶，是“乡书何处达，归雁洛阳边”的虚幻又现实，欲说还休；

回家，寻根。是你，是他，是从百家姓里萦绕出的乡音故事，是“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”的深情厚意，一旦走进，心里总有麻痒痒的亲切感。

2018年1月29日，马来西亚槟城。客家祠堂屋脊上的平安龙。

2018年1月29日，马来西亚槟城。客家人经营的店铺。

2018年1月29日，马来西亚槟城。浓浓的中国风。

2018年1月29日，马来西亚槟城。这里的华裔仍然在从事手工的编织技艺。

连续举办近20年的河洛文化旅游节，每年四月的牡丹文化节，每一次的洛阳品牌活动，重大文化项目的发布，我都在现场记录并感动着，我用心感触河洛大地日新月异的变化，用镜头捕捉古都的文化气质，用双手去触摸洛阳每一天的情感律动，每一张照片，都蕴含着摄影人的初心担当。

2018年3月10日，河南灵宝。公祭典礼纪念老子诞辰。

2018年3月10日，河南灵宝。社会各界人士及来自海内外的上万名群众仍齐聚中华道家之源函谷关，举行公祭典礼纪念老子诞辰。

2019年6月22日，新加坡。华裔全家福。

2019年6月22日，新加坡。一华裔在观音寺祈祷。

2019年12月27日，福建泉州。洛阳江上的洛阳桥。

镜头所指，心之所向。用热爱浇灌梦想，以光影世界的镜头发现认识洛阳——姓氏文化的洛阳起源，博物馆之都的洛阳故事，在摄影的世界里，寻找角度、按动快门，将一刹那变成永恒，传播河洛文化，诠释一个摄影人的责任和力量。

2019年12月28日，福建泉州。开元寺东西塔我国现存最高的一对宋代石塔，泉州是古代“海上丝绸之路”重要节点、国务院首批公布的24个历史文化名城之一。

2019年12月28日，福建泉州。唐初和唐末，中原地区两次大的战乱再次使中原人士大量南迁，洛阳镇成了中原汉人南迁避难的主要聚集地之一。他们因思念家乡而以“洛阳”命名此地。

2020年1月26日，新加坡。华裔占居民人口7成以上，这里的春节氛围很中国。

2021年9月27日，河南洛阳。“重走客家路 洛阳再出发”研学采风活动在汉魏故城举行。

河洛故事，还有很多，唯有继续前行，不断走进。