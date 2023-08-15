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这场“嵩州药膳宴”，让嵩县中药材实力出圈！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.02 21:12

　　山茱萸雪梨银耳汤、茯苓天麻蒸鲤鱼、黄精五指毛桃土鸡汤、呛拌桔梗丝、丹参煨鱼头、花菇烧山药、粉蒸柴胡苗、连翘蛋黄猪肝……嵩州药膳宴增添新菜单！

　　10月2日，2023首届洛阳“嵩州药膳宴”大赛在位于洛阳市嵩县陆浑镇的陆浑·语露营基地里火热开赛。大赛现场，名厨汇聚、食客云集，来自嵩县的名厨们实力比拼，一道道鲜美的绿色康养药膳美食次第展出，吸引上万名游客前来打卡。

　　嵩县是中华汤药鼻祖伊尹的故乡，独特的地域、土壤和气候环境适宜各类中药材生长，素有“天然药库”之称，中药材种植面积超60万亩，是中国道地药材强县、河南省十大中药材种植基地之一，目前已查明嵩县本土生长的药材品种多达1310种。近年来，嵩县抢抓国家发展中医药产业的机遇，大力推动产业链延伸、价值链提升、供应链贯通、生态链完善，打造了中药材“六朵金花”的特色优势品种，突出健康养生、高端休闲、高端民宿等多态融合，着力将资源禀赋转化为发展优势，不断解锁富民增收“药密码”。

　　在嵩县举办药膳宴大赛，势必大有看头。

　　首届洛阳“嵩州药膳宴”大赛，采用“4+4”模式展开比拼。第一阶段，要求参赛者按照“婴幼儿、青年、中年、老年”四个年龄段准备四道菜，凉菜、热菜、煲汤均可，每菜10分，共计40分；第二阶段，要求参赛者利用嵩县优势中药材品种丹参、柴胡、皂刺、连翘、山茱萸、黄精“六朵金花”中的任意四种，分别制作四道菜，每菜15分，共60分。最终根据各支参赛队伍评分情况，依次评选出“尊膳奖”、“珍膳奖”、“宝膳奖”等奖项。

　　“我们通过一场别开生面的药膳宴大赛，为广大药膳技能人才搭建一个展示才能、开拓视野、学习交流的舞台，促进嵩县药膳产业提档升级，打造嵩州药膳美食品牌。”嵩县县委书记、县长辛俊峰表示。

　　当天，嵩县陆浑·语露营基地“中华中医学会药膳分会常委合作单位”“河南中医药大学药膳人才实习基地”两块金字招牌隆重揭牌。围绕药膳产业全链条建设、高校教学实践、校企合作、人才培养、科研成果转化等领域的合作，嵩州药膳品牌将加速走出去，助力嵩县中药材产业提质增效，持续领跑。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王世光 王博 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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