多功能消防宣传车来啦！宣传推广消防安全知识

国庆假期期间，洛阳市消防救援支队组织多功能消防宣传车到涧西区广州市场步行街等人员密集场所，开展消防安全宣传活动，提高全民消防安全意识。

国庆假期期间，洛阳市消防救援支队组织多功能消防宣传车到涧西区广州市场步行街等人员密集场所，开展消防安全宣传活动，提高全民消防安全意识。

在活动现场，消防宣传人员利用消防宣传车播放了消防安全警示片、《119对你说》等消防安全警示短片，利用火灾实例讲解向群众强调火灾带来的危害，指导群众如何有效预防火灾的发生、如何快速逃生自救、如何快速扑灭初期火灾等进行讲解，并与群众互动，发放消防宣传资料及小礼品。

洛阳市消防救援支队相关负责人说，通过此次活动，有利于广大群众了解掌握实用的消防安全知识，也有力推进了消防宣传的开展，扩大了“双节”期间消防宣传的覆盖面和影响力。下一步，他们将继续在全市开展消防安全宣传活动，让大家在生活中了解和运用消防安全知识，形成人人参与消防、共创平安家园的消防安全格局。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍/文 通讯员 王倩/图）