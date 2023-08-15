洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

假期前四天，洛阳12315指挥中心受理消费者各类诉求2437起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.02 17:32

　　国庆假期进入第4天。今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，截至2日14时，该中心共受理各类诉求2437起。其中咨询1708起，已全部当场解答办结完毕；投诉603起，举报126起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失6.6万余元。

　　其中，投诉主要问题主要集中在餐饮住宿服务纠纷、通讯设备质量、家居建材、美容美发、摄影纠纷、定(订)金退还、食品质量、商品质量、办卡关门、办卡退费、网购纠纷、收费不合理、电信业务、健身服务等。举报主要问题主要集中在食品质量、经营资质、虚假宣传、价格违法行为等。

　　随着连阴雨天的到来，不少市民的消费场所也多转为室内游乐、商场购物和就餐，12315指挥中心相关负责人提醒您注意以下方面：

　　●杜绝盲目消费，提防欺诈陷阱。节日期间，商家促销手段繁多，面对形式多样的打折、返券等促销活动时，切勿贪图便宜，要根据自身情况理性购买，切勿因打折盲目选购。小心低价促销陷阱，在追求低价的同时也要注重商品质量；购物时要仔细查验商品外包装，检查商品品牌名称、厂名厂址、“三包”期限等，购物后记得索要购物凭证。

　　●核对账单明细，注重餐饮卫生。外出就餐时要注意饮食卫生等问题，尽量选择证照齐全、环境卫生干净、具备消毒设施的正规饭店就餐消费，注意辨别食品是否存在腐败变质等异常情况；采用自助、分餐等形式，自觉使用公勺公筷，付款时要事先查看结算清单、注意核对收款的项目是否清晰准确，养成“先看账单后结账”的习惯，网络订餐要注意选择正规平台上有证照的餐饮单位。

　　●保留相关凭证，依靠法律维权。消费者在任何情况、任何场所消费时都要留存好相关凭证，当您的合法权益受损或发现违法经营行为时，请及时拨打投诉举报热线12315进行维权。洛阳市市场监管部门将加大食品安全、服务行业监管力度，保障广大人民群众合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
        为落实健康中国、健康河南、健康洛阳政策，结合国家脑防委、脑卒中管理导向，河南科技大学第二附属医院在世...
  • ·打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
  • ·北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊
  • ·关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 穿“月”古今，古人的中秋朋友圈太热...
  • 歌唱祖国 祝福祖国
  • 打通下肢血管通路 守护患者透析“生命...
  • 洛阳举行2023年中秋乡贤联谊茶话会
  • 一场秀开启“神都寻迹” 一身衣体验“...
  • 烟火气传递邻里情 百家宴品出幸福感
  • 龙门服饰文化研究院揭牌
  • 快讯！“汉服千年 服章之美”汉服时尚...
  • 市政府第13次常务会议要求：科学调度...
  • 王城公园重启东周韶乐演奏 是否勾起您...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    扁豆开花也很美

    走进秋色

    中秋菊展在王城

    开心就好
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605