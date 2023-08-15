假期前四天，洛阳12315指挥中心受理消费者各类诉求2437起

国庆假期进入第4天。今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，截至2日14时，该中心共受理各类诉求2437起。

国庆假期进入第4天。今日记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，截至2日14时，该中心共受理各类诉求2437起。其中咨询1708起，已全部当场解答办结完毕；投诉603起，举报126起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失6.6万余元。

其中，投诉主要问题主要集中在餐饮住宿服务纠纷、通讯设备质量、家居建材、美容美发、摄影纠纷、定(订)金退还、食品质量、商品质量、办卡关门、办卡退费、网购纠纷、收费不合理、电信业务、健身服务等。举报主要问题主要集中在食品质量、经营资质、虚假宣传、价格违法行为等。

随着连阴雨天的到来，不少市民的消费场所也多转为室内游乐、商场购物和就餐，12315指挥中心相关负责人提醒您注意以下方面：

●杜绝盲目消费，提防欺诈陷阱。节日期间，商家促销手段繁多，面对形式多样的打折、返券等促销活动时，切勿贪图便宜，要根据自身情况理性购买，切勿因打折盲目选购。小心低价促销陷阱，在追求低价的同时也要注重商品质量；购物时要仔细查验商品外包装，检查商品品牌名称、厂名厂址、“三包”期限等，购物后记得索要购物凭证。

●核对账单明细，注重餐饮卫生。外出就餐时要注意饮食卫生等问题，尽量选择证照齐全、环境卫生干净、具备消毒设施的正规饭店就餐消费，注意辨别食品是否存在腐败变质等异常情况；采用自助、分餐等形式，自觉使用公勺公筷，付款时要事先查看结算清单、注意核对收款的项目是否清晰准确，养成“先看账单后结账”的习惯，网络订餐要注意选择正规平台上有证照的餐饮单位。

●保留相关凭证，依靠法律维权。消费者在任何情况、任何场所消费时都要留存好相关凭证，当您的合法权益受损或发现违法经营行为时，请及时拨打投诉举报热线12315进行维权。洛阳市市场监管部门将加大食品安全、服务行业监管力度，保障广大人民群众合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)