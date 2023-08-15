小事故引发2公里压车 洛阳高速交警提醒假期行车注意事项

“双节”期间，连霍高速洛阳段一起轻微的追尾事故引发近2公里的压车，还好被民警及时处置，道路才恢复畅通。

“双节”期间，连霍高速洛阳段一起轻微的追尾事故引发近2公里的压车，还好被民警及时处置，道路才恢复畅通。洛阳高速交警提醒广大车主，假日期间高速公路上车流激增，行车一定谨慎驾驶，注意保持车距。

连霍高速728公里处南半幅，由于临近一处互通立交，途经车辆都会适度减速通行。9月30日15时，一辆私家车在途经此处时，发现与前车距离较近，遂突然踩刹车减速，不慎被后车追尾。而追尾车辆的后方，紧随又出现一起类似追尾事故。很快，事故现场后方出现近2公里的压车情况。

洛阳高速交警指挥中心民警在巡屏注意该情况时，调度连霍中队民警前往现场疏导交通。

连霍中队中队长李伟说，他们到场后，一边疏导交通，一边与驾驶员快速沟通，对事故现场快速拍照，并将可移动的3辆车就近开下站。随后，民警又联合路政人员将那辆无法移动的事故车辆挪至路边。民警前后仅用时10多分钟就，恢复道路正常通行。

“驾驶员遇到剐蹭、追尾等轻微事故，都要坚持‘车靠边、人撤离、即报警’原则，即在双方车都能开的情况下，要尽快把车挪到相对安全的位置，后方摆上安全标志，然后人员在安全区域报警，等待交警或者路政到场处理。”李伟说，他们在处警过程中发现，不少过路司机看到事故后会减速拍照围观，这样容易造成拥堵，甚至引发追尾等事故。

洛阳高速交警也提醒广大驾驶员朋友，驾车行驶要集中注意力，遇事故现场、施工路段或前方有障碍物等情况时，不要观望，要保持“慢”和“稳”，注意文明礼让，遇有情况提前减速，切忌急打方向、急踩刹车。车速不要超过限速标志、标线标明的速度，要时刻保持安全车速，拒绝超速行驶。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 齐奇 文/图）