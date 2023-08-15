紧急提醒：龙门石窟景区10月2日预约人数已满

今日，“龙门石窟景区”微信公众号发布消息称，截至今日13：10，龙门石窟景区预约人数已满，景区将关闭线上线下售票通道。
今日，“龙门石窟景区”微信公众号发布消息称，截至今日13：10，龙门石窟景区预约人数已满，景区将关闭线上线下售票通道。
今日，“龙门石窟景区”微信公众号发布消息称，截至今日13：10，龙门石窟景区预约人数已满，景区将关闭线上线下售票通道。具体内容如下：
公告
游客朋友们：
截至13：10，龙门石窟景区10月2日预约人数已满。景区将关闭线上线下售票通道，采取限流措施。为提升游客参观体验，龙门景区已开放夜游项目，入园时间延长至20：30，今日已预约的游客，请错峰入园。
未预约的游客，目前10月3日至10月6日还有少量余票，请提前在网上预约，错峰出行，合理安排行程。
根据最新气象播报，今日景区将有持续降雨，请提前备好雨衣雨伞，添加衣物注意防寒保暖，景区内道路湿滑，请上下台阶注意安全！
咨询电话：0379-65980972
龙门石窟景区
2023年10月2日
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