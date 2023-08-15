多场文化活动送到百姓家门口！洛阳持续推进公共文化服务进社区

记者2日从洛阳市文广旅局获悉，为持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，10月份，洛阳市级公共文化场馆安排了80多场形式多样的公共文化服务进社区活动，让群众在“家门口”就能享受丰富的“文化大餐”。
记者2日从洛阳市文广旅局获悉，为持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，10月份，洛阳市级公共文化场馆安排了80多场形式多样的公共文化服务进社区活动，让群众在“家门口”就能享受丰富的“文化大餐”。
记者2日从洛阳市文广旅局获悉，为持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，10月份，洛阳市级公共文化场馆安排了80多场形式多样的公共文化服务进社区活动，让群众在“家门口”就能享受丰富的“文化大餐”。
10月份，洛阳市文化馆将组织文化志愿者走进社区，为社区广大群众开展舞蹈、模特、河洛大鼓、国画、朗诵、剪纸等多场培训活动；洛阳市图书馆将开展“智慧助老”智能手机教学课堂、“童眼看世界”系列绘本分享、线装书制作体验活动、“悦享剧本”体验活动、流动服务车进社区(城市书房)等活动，满足社区居民多元文化需求。
洛阳市文广旅局相关负责人表示，下一步将持续推动全市各级文化馆、文艺院团、文化协会团体组成志愿者团队，下沉社区开展结对共建，让群众在家门口就能享受到优质的文化服务。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
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