雨雨雨！洛阳最高气温降至“1”字头

这个假期，您外出旅游了吗？国庆期间，昼夜温差大，早晚气温低，出门在外要做好保暖，切记安全第一。假期游玩人多车多，务必戒急戒躁。

这个假期，您外出旅游了吗？国庆期间，昼夜温差大，早晚气温低，出门在外要做好保暖，切记安全第一。假期游玩人多车多，务必戒急戒躁。 这个假期，您外出旅游了吗？国庆期间，昼夜温差大，早晚气温低，出门在外要做好保暖，切记安全第一。假期游玩人多车多，务必戒急戒躁。 河南省气象台预报，昨天河南省西部南部出现中到大雨，南阳局部暴雨。预计今天白天，全省阴天，黄河以南大部有小雨，其中三门峡南部、洛阳南部、平顶山西部、南阳、信阳部分县市有中雨；其他县市有零星小雨。 需要注意的是，10月10日前河南大部持续阴雨寡照天气，各地各部门需继续密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示。 来看看洛阳天气情况。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及冷空气的共同影响，本周洛阳市仍多阴雨天气，气温较低，4日风力较大。具体预报如下： 今天(2日)：小到中雨转多云，偏东风2-3级，气温15℃～17℃。 10月3日(周二)：白天晴天转多云，夜里阴天转小雨，气温13℃～24℃。 10月4日(周三)：阴天有小雨，偏北风4到5级，气温15℃～19℃。 10月5日(周四)：阴天有小到中雨，气温15℃～18℃。 10月6日(周五)：小雨转阴天，气温13℃～16℃。 10月7日(周六)：阴天转多云，气温13℃～21℃。 10月8日(周日)：多云，气温10℃～20℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）