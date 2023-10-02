“年轻的朋友们，今天来相会，荡起小船儿，暖风轻轻吹”上世纪八十年代初，一首《年轻的朋友来相会》传唱至今。歌词平淡，却又那么神奇，令时光倒流，让人重拾往昔，连迈出的步伐也变得青春昂扬，轻盈奔放。

编者按：

青春是一首唱不完的歌，“古都青春”是《河洛记》系列影展的第一个篇章，由此叩响洛阳摄影人献给河洛大地的清澈挚爱。

高均海，河南省摄影家协会副主席，洛阳市摄影家协会主席，曾任洛阳日报报业集团编委、视觉总监。40年坚持影像创作记录，探寻、梳理、呈现出值得标记的每一个精彩瞬间。《河洛记》是高均海摄影艺术40年的系列总结展览，从一张照片的镜像语态表达中，我们看到了摄影人的执着追求和责任担当。到社会生活的最深处去、到百姓生活的最深处去，去阅读生活、萃取精华、提炼精神，艺术与生活，烟火与故事，以小见大、以点带面地客观呈现和艺术折射出40年前进中的瞬间细节、感人故事和磅礴力量。

《河洛记》影展中的很多照片，时间跨度40年，照片中的很多主人公仅仅只是摄影师聚焦时的一刹那熟悉，注释说明也有模糊的地方，若有不当之处，恳请联系我们。此外，若是图片中的你，或者是你熟悉的家人朋友，想获取影像或想继续在熟悉的地方找回美好的记忆，也请联系高均海(13938846168)。

讲好河洛故事，我们永远在路上。

1982年年3月20日，洛阳。伴随着“年轻的朋友来相会”的优美旋律，青年人跳起了集体舞

“年轻的朋友们，今天来相会，荡起小船儿，暖风轻轻吹”

上世纪八十年代初，一首《年轻的朋友来相会》传唱至今。歌词平淡，却又那么神奇，令时光倒流，让人重拾往昔，连迈出的步伐也变得青春昂扬，轻盈奔放。